Válka proti Staňkovi: je jen otázkou času, kdy Staněk zmizí z vlády

Válka se Staňkem odmítá jednat. V rozhovoru pro DVTV uvedl proč.

„My s ním vést dialog nechceme, protože mu nevěříme, nemyslíme si, že je kompetentní,“ řekl ředitel centra umění DOX Leoš Válka.

Podle Války je dost hrozné to, co ministr předvádí na kulturním poli, to, že odvolal dva ředitele významných kulturních institucí: šéfa olomouckého muzea umění Michala Soukupa a generálního ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta. Válka předpokládá, že Staněk se nachází pod vlivem prezidenta Miloše Zemana, že jeho činnost je zaměřena na plnění úkolů z Hradu.

„Myslíme si, že jde o tlak přímo z Hradu od pana Zemana, který měl dlouhodobý problém s panem Jiřím Fajtem, kterého odmítl jmenovat profesorem. Proto si myslíme, že jednat s ministrem Staňkem je naprosto zbytečné. Je to interpretace, důkazy nemáme, ale ty jeho kroky jsou jednoznačné,“ vyjádřil se ředitel Centra DOX.

Staněk během rozhovoru ve studiu České televize sdělil, že se pokusí sdělit argumenty k odvolání obou ředitelů. Podle Staňka dochází v kultuře k tomu, že jsou různým způsobem vyváděny veřejné prostředky. „Kvůli tomu, že jsem poukázal na lidi, kteří to dělají, kvůli tomu opravdu nebudu odstupovat,“ vzkázal.