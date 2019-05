Astrolog A. Baudyš okomentoval, mimo jiné, názor Radkina Honzáka o tom, že dvě třetiny Čechů neunesou svobodu

Poznámka: Rozhovor je částečně zkrácen. Plnou verzi můžete vyslechnout a zhlédnout v pořízené videonahrávce.

„Pokládám za přirozené, budete se možná divit, pokud člověk nemá žádný názor. Není naší povinností o všem vědět a o všem si něco myslet.“ (Antonín Baudyš, komentátor veřejného dění a astrolog)

„Demonstrace proti zvolení paní Marie Benešové ministryní spravedlnosti je politický boj, za kterým stojí v podstatě soupeření velmocí.“ (Antonín Baudyš)

„Astroložka Quigleyová poradila Reaganovi setkat se s Gorbačovem na Islandu.“ (A. Baudyš)

Pane Baudyši, co by o vás měli lidé vědět?

Přátelé, dobrý den, pracuji dlouhá léta (25 let) jako astrolog, ale veřejnosti jsem znám jako komentátor veřejného života přes svůj někdejší blog, v současnosti více přes YouTube.

Naše první otázka: Co je to astrologie?

Astrologie je interpretační umění, které předpokládá, že určité pozice planet v určitých sektorech vesmíru mají určité projevy na (naší) planetě: jak v přírodě, tak v psychologii a v chování celků, jakými jsou národy.

Je tedy možné, že do chování celestiálních objektů je zakódován osud jednotlivce i lidských společenství?

Osud člověka je řízen především jeho myšlenkami. Jaké jsou vaše myšlenky, takový bude váš osud. Avšak astrologie je tady proto, aby napomáhala bohatství forem, bohatství projevů. Je generátorem dějinných náhod, variant, šancí, odlišností, které napomáhají biodiverzitě a rozmanitosti lidského společenství na planetě.

Než se vás zeptáme, jaký vztah je mezi astrologií a politikou... Jsou myšlenky lidských individuí vysoce individuální záležitostí? Nejedná se o projekce společnosti do nás?

Určitě je zde něco, co by se dalo nazvat masovými myšlenkovými formami. Jistě jsou zdroje, ze kterých tyto vycházejí, určitě mají své motivace a záměry. Jelikož my lidé nemáme vždycky svůj vlastní názor, je pro nás přirozené vybírat si z názorů, které poletují kolem nás. Pokládám za přirozené, budete se možná divit, pokud člověk nemá žádný názor. Není naší povinností o všem vědět a o všem si něco myslet. Určitým ideálem je z mého hlediska čistá hlava a zdravý život.

O novorozencích se říká, že jsou právě takoví – tabula rasa… Co vztah astrologie a politiky? O některých politicích bylo či je známo, že využívají služeb astrologů. Viz idnes.cz

Mé zkušenosti a dojmy jsou ještě jiné. Já jsem se s tím za těch 25 let, po které astrologii dělám, v podstatě nesetkal. Jeden ze špičkových představitelů KDU-ČSL mě dvakrát vyhledal, byl to velmi srdečný rozhovor, víceméně o životě. Šlo o někdejšího europoslance. Přišlo mi to přirozené. Muž se přišel zeptat, zda je zde něco jako vyšší řád. Soukromě jsem žádnou objednávku od někoho z politického spektra neudělal. Má tuto pověst můj velmi zkušený kolega Richard Stříbrný, který má kancelář v Nerudově ulici, ve stejné čtvrti, ve které sídlí Poslanecká sněmovna a Senát PČR. Nemyslím si, že by to bylo záměrné.

Na svém webu tuším uvádíte, že služeb astrologa využíval Václav Havel. Kdysi jsem četl životopis Nancy Reaganové, tvrdila, že se Ronald Reagan opravdu radil s astrologem. Nicméně, podobné to bylo v SSSR, kde měli přinejmenším svého Wolfa Messinga (mág, hypnotizér, vizionář).

Václav Havel byl člověk širokého záběru. Byl to především vzdělanec. Praha se vždy držela své esoterické a hermetické tradice. Nemyslím si, že by se astrologové podíleli na rozhodnutích Václava Havla nebo Charty 77 či Občanského fóra. Je tam jedna smutná kapitola, totiž, že jeden z členů Charty 77, který byl astrologem, byl zároveň špičkovým informátorem StB. Řeč je o Michalovi Kobalovi. Nancy Reaganová byla nesmírně cílevědomá, pragmatická. Bez ní by se Ronald Reagan asi prezidentem nikdy nestal. Zlí jazykové říkají, že jejím primárním úmyslem bylo dobře bydlet. Poté, co získala guvernérské sídlo v Kalifornii, se měla nechat slyšet, že ještě lepší domeček by byl Bílý dům. Není vyloučeno, prosím bez urážky, že jedním z hybatelů moderních dějin USA byla ženská ješitnost. Astroložka Joan Quigleyová (lidovky.cz) dala Ronaldu Reaganovi tip, že v rámci tzv. astrokartografie by bylo výhodné, kdyby jeho setkání s Michalem Gorbačovem proběhlo na Islandu.

Kdybychom znali pohyb každé elementární částice ve vesmíru, znali bychom budoucnost. Nebylo by to náhodné hádání… Jak moc je astrologie vědecká?

Toto je přepjatě racionální pozice, která navazuje na německého filozofa Leibnize a jeho teorii monád. Mojí koncepcí je vnímání života, světa, přírody a vztahů, srdcem. Přetěžování mysli bolí a škodí. Mnohem raději než absolutně rozumové uchopení, je důvěra a láska Boží. To je projev spirituální části mé osobnosti. Mí klienti na tento postoj reagují mnohem lépe, než na konstrukce dělejte, nedělejte…

Jde-li o lidské city, hermeneutika užívá pojem „verbum cordis“. Brněnský hermeneutik prof. Miroslav Mikulášek rád cituje právě toto heslo. Jak moc nás dnešní životní styl odstřihává od citů?

Společnost se stává strukturovanější, složitější. Běží zde i opačná tendence. Touha po jednoduchosti, po splynutí s přírodou, druhými lidmi a se sebou samotným. Narazil jsem na výsledek studie jistého Gregga Bradena. Říká, že při měření pohybu elektromagnetických částic uvnitř lidského těla se největší elektromagnetický provoz odehrává mezi oblastí srdce a lidským mozkem. Nicméně to směřování částic dle Bradena je asymetrické v tom smyslu, že ve směru od srdce do mozku probíhá těchto elektromagnetických impulzů více než naopak, tedy než od mozku do srdce. Berte to jako obraz, který pravděpodobně vypovídá o tom, jak funguje příroda a člověk.

Co koncept lidské mysli a těla – kdo primárně jsme? Jak moc jsme schopni vnímat druhé a koexistovat s nimi?

Jako astrolog a vzděláním filozof-religionista si vypomohu modelem Sluneční soustavy. Slunce – dárce všeho života (světlo, teplo), není samo o sobě nějakou inteligencí… Slunce je především něčím, co je nesmírně vitální a vyzařující. Mysl, kterou si astrologové spojují s nejbližším tělesem ke Slunci Merkurem, je jenom jakousi sekundární funkcí. Jako kdyby Merkur zajišťoval komunikaci Slunce se zbytkem vesmíru. Podobně to má člověk. Slunce je analogické lidskému srdci. I středověká teologie, a dokonce i ještě starší doba (cyrilometodějská), zde všude nacházíme obraz, který Ježíše Krista ztotožňuje se Sluncem, jež vychází, aby zářilo na dobré i zlé.

Říká se (zpívá se), že „hvězdy jsou jízdní řád“. Co nejvíce řešíte s klienty?

Podléháme planetárním vlivům. Je-li to kauzální působení, nebo jen určité zrcadlení, to by byla další diskuse. Jisté je, že člověk by měl během svého života vliv hvězd překonat, resp. jakékoli ovlivňování. Každý z nás asi touží být svobodný a nebýt ničím vázán. Lidé přicházejí většinou, když trpí. Přirozeným zdrojem bolesti je láska. Jde o situace, kdy se v našich vztazích s milovanými dějí neočekávané věci.

Radkin Honzák na poslední demonstraci na Staroměstském náměstí proti Andreji Babišovi a Marii Benešové vyslovil názor, že 2/3 Čechů neunesou svobodu. Psycholog Honzák také z tribuny řekl, že je třeba bojovat proti většinovému názoru.

Radkin Honzák je moudrý muž a jeho výrok, že nadpoloviční část populace neunese svobodu, je asi pravdivý. Tento výrok by se mohl aplikovat na jakýkoli jiný národ, stát či kontinent. Lidstvo je na určitém stupni vývoje. Ten vývoj se děje stále k lepšímu, byť o tom může mnoho čtenářů pochybovat. Bojovat proti většinovému názoru je ale nesmysl. Ona demonstrace proti zvolení paní Marie Benešové ministryní spravedlnosti je politický boj, za kterým stojí v podstatě soupeření velmocí. Jako ČR bychom měli mít samostatnou politiku. Reálně jsme pod vlivem působících vektorů velmocí.

Demonstranti ze dne 6. 5. 2019 horují pro euroatlantický sektor (svět). Tato část světa stojí na konjunktuře peněz, viz americký model. Proč se Babišovi vyčítalo, že je to ten bohatý kapitalista, který z nás dělá otroky. Po roce 1989 Češi přece uvítali kapitalistický model.

Česká společnost je v tomto směru trochu schizofrenní. Je to reakce na to, že nikdy v čele ČR nestál oligarcha. Česká společnost neodpouští bohatství. Jsme jednou z nejvíce rovnostářsky uvažujících společností v EU či na světě. Nemám s tím problém, protože vyznávám rovnoprávnost jako klíčový životní princip. Na stranu druhou se domnívám, že lidem nevadí až tolik Andrejovo bohatství. Spíše mu vyčítají jeho minulé chování, kdy se v řadě průmyslových podniků ubíral cestou, která možná byla za hranou etiky. Podnikatelský svět má ale svá specifika. Raději bych hodnotil Andreje Babiše podle jeho politického úsilí a angažmá, kdy je premiérem. Z tohoto hlediska by pravděpodobně vyšel jako kladná postava. Názor, že Andrej šel do politiky, aby ochránil Agrofert před korupcí, ten motiv tam být mohl. Když ale pozorujete jeho nasazení, snahu o digitalizaci, za sebe musím říci, že opravdovosti jeho úmyslu již věřím.

Richard Müller zpívá, že „štěstí je krásná věc, ale prachy si za ně nekoupíš…“

Máte-li štěstí, peníze buď už nepotřebujete, nebo přijdou samy. Určitým způsobem nás omámila vzrůstající životní úroveň, která ale nepotkala každého. Sociolog Petr Hampl hovoří o moderní aristokracii, která má přístup k dotacím … Tak to bylo i za komunismu – část společnosti zbohatla a pracující inteligence se k prostředkům nedostala. Do budoucna bychom neměli až tak viset na těch ekonomických ukazatelích, ani na našem HDP. V hloubi duše si každý člověk přeje být spokojený, mít krásné vztahy. Toto nemůže politika zařídit. Politika však může pro něco takového vytvářet prostor. Může vést tím směrem veřejnou diskusi a napomáhat, aby směřování společnosti nebylo ryze pragmatické, aby také zahrnovaly určité idealistické faktory.

Co je smyslem života jednotlivce a společnosti?

Jednoznačně přežití. (…) Mladí lidé jsou ukolébáni tím, že je o vše postaráno. Ztrácejí tento instinkt. Jinak věřím na decentralizaci. Každý člověk si zasluhuje individuální přístup. Milovat a být milován nemůžete nahradit ničím jiným. Je tu láska partnerská, k rodičům, k vlastním dětem. V tomto kontextu lidský život pozoruji především.

Co láska k vlasti? Hodně Čechů odjede za prací do ciziny. Po návratu hovoří s cizokrajným přízvukem…

O nás Češích je známo, že se v zahraničí snadno zapojíme. Já sám jsem z ČR (2006) na 3 roky s rodinou odešel do Španělska. Už tehdy se mi zdálo, že naše společenské zřízení připomíná korporátní fašismus. Cenzura názorů, preferování určitého směru myšlení… Při tom pobytu se ve mně naplno otevřela láska k České republice, k naší krajině, k našim obyvatelům. Těžko se o tom mluví. Je to emoční kvalita. Domnívám se, že celý vesmír drží pohromadě díky lásce. Lidské tělo drží pohromadě díky lásce. Za každým národem jako kdyby stála koncepce, ve které Bůh nachází zalíbení. Pokud jde o společnost, je škoda, že mizí koncept Boha. Zde se snad dá říci, že podmínkou našeho přežití je přežití planety. Toto je náš úkol pro budoucnost: obnovení biodiverzity, vyčištění oceánů. Jsem si naprosto jistý, řešení existují, že na ně přijdeme.

Potřebuje dnešní společnost, která se řídí katalogem ze supermarketu, Boha?

Odbožštění společnosti je přímý důsledek křesťanství. Čím více se rozhodnete akcentovat ducha, tím více se rozhodnete pro potlačování hmoty. Za posledních 2000 let se lidstvo pokusilo postavit ducha nad hmotu. Výsledkem ale bylo, že vyrostla hmota, nenechala si to líbit, a úplně přerostla ducha. Křesťanství, islám i židovství jsou náboženství, která se podílela na likvidaci matriarchátu. Matriarchát byl bohužel zhoubný. Život muže měl cenu života králíka. Muži museli ženám odebrat aspekt božství. Nicméně koncepce mužského boha se v současnosti zcela vyčerpala. Z mého hlediska většina utrpení na planetě vychází z asymetrie, a to z mužské a ženské polarity, z nespolupráce.

Richard Dawkins nedává duchu šanci, hovoří-li o genech…

Zde jde o zúženou optiku. Musíme se na celek dívat z určité výšky. Pohled z výšky nám říká, že život lidského společenství na planetě se stává lepším. Lidstvo bohatne. Méně válčí. Chudoby už není tolik.

Máte na mysli Evropu?

Celý svět. Můžeme sice ukazovat, že průměrný Ind přežívá za 2 dolary denně… Globalizace, jakkoliv unifikuje planetu a škodí přírodě, něco přinesla. Věřím, že celá planeta Země existuje kvůli lidem, abychom mohli žít své příběhy, rozvíjet ducha, abychom se mohli podobat Bohu.

Co je maximou lidského ducha?

Kombinace svobody a lásky. Jak řekl Dr. Honzák – učíme se být svobodní. Učíme se být více odpovědni za svůj život. Svoboda je svobodou jedině tehdy, když jsme ochotni ručit za sebe. Práva by měla být vyvažována povinnostmi. Jinak se bortí komunikace, na což společnost reaguje uvalením destruktivního centralizovaného řízení.

Máme tu řadu dětí z neúplných rodin… Co migrace, která sem přináší jiný model rodinného konceptu? Jak se změní ČR v příštích 10 letech?

© Depositphotos / Brill Co najdete v německých blázincích, ale v českých ne

I když jsem astrolog, nevím, co bude. Jediné, co si jasně uvědomuji je, že ČR a ostatní státy Evropy čelí faktu zániku státu. EU žádá, aby svrchovanost státu byla přenesena na centrum do Bruselu. Žiju napůl v Řecku. Řekové tvrdí, že se jedná o dokončení plánu z druhé světové války nevojenskými prostředky… Existuje vzdálená souvislost mezi strukturou IG Farben a EU. Kdyby to nebylo doložitelné, netroufl bych si to říkat. Musíme se prostě snažit zachovat identitu, kulturu a jazyk. Abychom se vrátili k meritu: islám je velice sebevědomý. Turci jsou v takovém rozmachu, že něco takového jsme dlouho nezažili. Pomůžeme si jedině tak, že budeme více kultivovat vědomí sebe, kdo jsme.

Je možné s pomocí astrologie ovlivnit osud?

Váš život je tím světlejší a bohatší, oč světlejší a bohatší je vaše mysl. Astrologie vám dodává informace, které vedou k pochopení. Celý vývoj přírody se odehrává díky poruchám DNA. Kdyby tomu tak nebylo, lidé by se tu neobjevili. Pořád by tu chodili dinosauři. Díky těmto poruchám je příští vývoj nepředvídatelný. Když jsem studoval filozofii v Mnichově, byl jsem jmenován knihovníkem vysokoškolské koleje. Němci se tam učí, že si Češi dokázali zachovat svůj jazyk, a to dokonce vzhledem k zapojení do německého živlu. Takže pokud jsme to jednou dokázali, musíme obstát i před islámem. Islamizace je totiž nevratná. Vždy se nakonec prosadí vyšší kvalita. Vývoj funguje v intencích touhy po tom lepším. Pokud je to lepší samostatný stát a vlastní kultura, věřím, že obyvatelé budou tento koncept následovat.

Závěrem: Co když je všechno dramaticky jinak? Co když jsou lidé pouhými avatary, které řídí někdo jiný? Deep state atd.?

Pak se s tím budeme muset vyrovnat.

