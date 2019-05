30 let po revoluci je zemědělská soběstačnost Česka katastrofální. Babiš se rozčiloval na sněmu Agrární komory v Brně

Na portálu se uvádí, že se k věci vyjádřil také prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek. Ten prohlásil, že soběstačnost Česka ve výrobě vepřového masa se pohybuje na úrovni 36–38 %, u drůbežího masa je to pak 55 %, u vajec 60 % a u mléka dokonce okolo 85 %.

„Dneska jsou čísla o soběstačnosti katastrofální. Každý stát se má dlouhodobě zasadit o to, aby uživil svoje obyvatele. Máme 30 let od revoluce. V 90. letech, kdy nebyla vize v zemědělství, politici řekli, že si vše dovezeme. Máme tady největší koncentrace řetězců a zásadní chyba byla umožnit cizincům kupovat půdu. To v Maďarsku nebo Polsku neexistuje,“ pronesl Babiš.

© Depositphotos / Yelenayemchuk Babiš: Dvojí kvalitu potravin lze řešit až po volbách

Premiér rovněl vyzval zemědělce k boji proti nepravdám, které se dle něj týkají pěstování řepky. To bývá kritizovány především ekology

„Zemědělci jsou vystaveni kritice, že ničí půdu a spodní vodu a tak dále. Není to pravda,“ tvrdí Babiš.

Andrej Babiš také dodal, že dvě třetiny vypěstované řepky jsou použity k výrobě potravin. Na mysli měl oleje na smažení nebo majonézy. Zbylá třetina se pak využije na výrobu biopaliv. I ministr zemědělství Miroslav Toman uvedl, že řepka půdě prospívá a zadržuje v krajině vodu.

Portál píše, že se k řepce vyjádřil i exministr zemědělství a současný opoziční poslanec Marian Jurečka. Ten prohlásil, že je řepka zlepšující plodinou. „V osevním postupu je lepší než například obiloviny jako pšenice, ječmen a podobně,“ vysvětlil svůj názor Jurečka.

Uvádí se, že v roce 2016 ministerstvo za Jurečky představilo vizi do roku 2030. Tato vize předpokládala snížení výměry olejnin včetně řepky. Ta zaujímala více než 80 % ploch olejnin.

„Snížení řepky v osevním postupu se podaří jedině tehdy, když bude vláda více podporovat citlivé komodity jako ovoce, zelenina, brambory, cukrová řepa, krmné plodiny a živočišnou výrobu,“ myslí si exministr.

Jurečka dále promluvil o tom, že ministerstvo zemědělství chystá novelu zákona o potravinách, v níž chce rozmělnit deficnici české potraviny. „Jde proti těmto trendům posílení domácí produkce. Navíc pan premiér kritizuje dovozy masa , vajec, ale zapomněl, že se na tom on sám aktivně podílí, tedy přesněji firma z holdingu Agrofert dováží například maso ze zahraničí včetně dovozu z Polska , jak se ukázalo v posledních měsících,“ dodal.

Kritikové si však stojí za tím, že je řepka náročná na živiny i chemické postřiky. Stejně tak dle nich znehodnocuje půdu, znečišťuje vodu a půdu pesticidy a má dopad na zdraví zvířat a lidí žijících v okolí.

Nutno podotknout, že k jedněm z největších zpracovatelů řepkového semene je společnost Preol z holdingu Agrofert. Ten dříve patřil právě Babišovi, ale v roce 2017 jej premiér převedl do svěřenského fondu.

Podle údajů ČSÚ se řepka v letošním roce pěstuje na ploše 391.000 hektarů, což je v porovnání s loňským rokem o pět procent méně. Podle Svazu vlastníků půdy se tak tato plodina pěstuje asi na devíti procentech zemědělské půdy.