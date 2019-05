To je síla! Dvě třetiny Čechů se domnívají, že úplné soukromí je iluze a jsou ochotní na svých osobních datech vydělat

Portál Aktuálně.cz informoval o tom, že více než 27 % Čechů je ochotných sdílet na internetu své osobní údaje, pokud za to dostanou něco zdarma. Takové výsledky odhalil průzkum, který realizovala společnost Kaspersky Lab. A to není zdaleka vše, co z průzkumu vyplynulo.

Na portálu se píše, že až dvě třetiny českých uživatelů internetu si myslí, že úplné soukromí je v dnešním digitálním světe nemožné. To se pak odráží i na to, že lidé nemají snahu si své soukromí hlídat. Někteří se dokonce rozhodli, že na svých osobních datech vydělají.

Pokud jde o osobní údaje, každý člověk by se však měl mít na pozoru, co všechno o sobě sdílí. Jak tvrdí i experti dané společnosti, lehkovážné šíření a sdílení údajů na internetu pro krátkodobé by mohlo mít později vážné následky. Negativně by se to mohlo projevit především pro pověsti a kariéře daných lidí.

Kromě toho z průzkumu vyplynulo, že i zaměstnavatelé čím dál častěji využívají sociální sítě, aby si zjistili podrobnější informace o možných zaměstnancích. Na internetu tak často hledají jejich osobní profily na sociálních sítích s cílem zjistit jejich sociální status, prestiž a celkové vystupování.

Uvádí se, že že až 57 % zaměstnavatelů nepřijalo uchazeče o práci kvůli jejich prezentaci na sociálních sítích. Třetina z nich také prozradila, že následně museli napomenout nebo propustit zaměstnance kvůli tomu, co na internetu veřejně sdílel.

Díky realizovanému průzkumu také vyšlo najevo, že se k datům asi 32 % českých uživatelů dostal někdo cizí, a to bez jejich povolení. Jsou známy i případy (cca pětina lidí), kdy kvůli takovému narušení soukromí dotyční přišli i o peníze.

Lidé se však nejvíce bojí toho, že se k jejich osobním údajům dostanou kyberzločinci. Z průzkumu také vyplynulo, že dalším velkým strašákem je internet jako takový a pomyslnou trojici pak uzavírá vláda.

To je zřejmě důvod, proč se stále mnoho uživatelů snaží svá zařízení či data nějak chránit. Až 69 % dotázaných chrání svůj počítač, tablet nebo mobil heslem. Třetina respondentů také pravidelně kontroluje, popřípadě si i mění, nastavení soukromí na svém zařízení či u různých služeb a aplikací.