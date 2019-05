To budete koukat! Nestárnoucí Krainová provokuje dokonalými křivkami v průhledných šatech bez podprsenky

Česká topmodelka Simona Krainová si už zase užívá v zahraničí. V Česku se v posledních dnech ochladilo, a tak tato kráska i s celou rodinou raději vyrazila do tepla. Tentokrát mohou její sexy tělíčko obdivovat v Dubaji. A opravdu je nač se dívat!

Krainová je v jednom kole. Nedávno se vrátila ze Slovenska a už je zase fuč! Modelka však vyrazila za zábavou a relaxem u moře. O modelce je známo, že i na dovolené si ráda zacvičí či zaběhá. Tentokrát však svým fanouškům přislíbila, že bude jen odpočívat a válet se na pláži.

A co by to bylo za dovolenou bez pořádných fotek. Je vidět, že se tato sexbomba za své tělo nestydí a nebojí se vystavit své křivky na obdiv.

Zobrazit příspěvek na Instagramu ❤️📸 @nathallif @replaycrsr @atlantisthepalm Příspěvek sdílený simonakrainova (@simonakrainova), Kvě 12, 2019 v 4:08 PDT

Ani v šestačtyřiceti letech se totiž modelka rozhodně nemá za co stydět!

A jak je vidět, Krainová umí stále pořádně provokovat!

Zobrazit příspěvek na Instagramu 😈😈 #shakeitbaby @nathallif Příspěvek sdílený simonakrainova (@simonakrainova), Kvě 11, 2019 v 4:41 PDT

Kromě sexy fotografií ale modelka sdílela i pár snímků z výletů se svými syny. Spokojená rodinka se vydala totiž za potápěčskými zážitky.

„Potápět se v nejkrásnějším akváriu v Dubaji je pokaždé dechberoucí zážitek nejen pro děti,“ rozplývala se Krainová u jedné z fotek a dodala: „Tak doufám, že nám žraloci neukousnou zadek.“

Nejspíše není třeba zmiňovat, že se Krainová na svém profilu na Instagramu může těšit z nadšených reakcí svých fanoušků. Ti modelku vychvalují až do nebe. A mají pravdu - je to zkrátka pořád kus!