Významný objev českých vědců může zachránit pacienty trpící HIV a leukémií

AIDS a leukémie jsou běžnými chorobami na celém světě. Pouze v Česku je podle webu linkos.cz ročně diagnostikováno přes tisíc případů leukémie. Podle posledních údajů je dnes virem HIV v ČR nakaženo 3 814 lidí.

Mladý vědec Jakub Erben a jeho tým pracují na vývoji umělého orgánu, který takovým pacientům vrátí imunitu.

„Vyvinuli jsme unikátní kompozit z mikro- a nanovláken, který je vytvořen tak, aby svou strukturou co nejvíce odpovídal přírodní mezibuněčné hmotě, a maximálně tak stimuloval buňky k růstu,“ říká Erben.

Tým v tomto projektu spolupracuje s americkými vědci ze Sloanova a Ketteringova centra pro výzkum rakoviny, kteří zatím provádějí experimenty na myších. Použitelných lidských kmenových buněk schopných vytvořit brzlík je pro vědu k dispozici jen velmi omezené množství. Dodává se, že výsledky získané na laboratorních myších jsou ale velmi dobré.

„Když budu střízlivý, myslím, že by to mohlo být tak za deset let, možná osm, výzkum je opravdu na samém začátku,“ řekl český vědec.

„Nemůžeme zatím říci, že když voperujeme pacientovi do těla in vitro vytvořený brzlík, bude mít jeho organismus 100% imunitu, ale i my na liberecké univerzitě děláme vše pro to, abychom se tomuto stavu co nejvíce přiblížili,“ dodává Erben.