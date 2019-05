Škodlivý fenomén. České firmy musejí skousnout přeběhlictví mladých zaměstnanců

Portál Lidovky se věnuje tématu aktuálních trendů na trhu práce, a to vzhledem k ekonomickým požadavkům současné doby. Jde o zrychlenou fluktuaci zaměstnanců mladé generace.

Takovou situaci, tedy přepřahání se na pracovním trhu mezi mladými lidmi, zavinila ekonomická fáze. Podotýká se, že nezaměstnanost v ČR je rekordně nízká, hlad po pracovnících je také enormní a firmy se při shánění posil předbíhají ve finančních nabídkách.

„Třetina mladých lidí je otevřená lepším pracovním nabídkám a téměř každý pátý nové místo aktivně hledá,“ sdělil Tomáš Dombrovský ze společnosti LMC, která provozuje portály s pracovními nabídkami.

Uvádí se, že za posledních dvanáct měsíců změnilo zaměstnání 16 procent ze všech osob, co na trhu práce jsou. Ve věkové skupině do 34 let byl ale podíl jedinců, kteří v práci dali výpověď, vysoko nad celkovým průměrem – bylo jich 28 procent.

© Sputnik / Natalia Seliverstova V EP byly jmenovány země EU s nejvyšší mírou nezaměstnanosti, Češi jsou na tom dobře

Mladým zaměstnancům, kteří mají větší výběr v průběhu hledání zaměstnání, dnešní situace nahrává, ale pro firmy je to problém. Plnohodnotné zaučení nezkušeného pracovníka trvá léta, než bude pro zaměstnavatele přínosem.

„Rozhodně nepůsobí dobře, pokud člověk okolo třicítky vystřídal za poslední dva roky pět firem. Kdo nevydrží v jedné práci aspoň dva až tři roky, není pro zaměstnavatele perspektivní,“ vyslovuje se k problému Vít Jásek z Unie zaměstnavatelských svazů.

Podle jeho slov nejde jen o to, že se začínající pracovník naučil nějakou činnost. Jedná se také o to, že mladý zaměstnanec musí také pochopit kontext, navázat vztahy s kolegy a třetími stranami, získat jejich důvěru, takže až teprve poté může říci, že se zaučil.

Je pozoruhodné, že zmíněný fenomén přeběhlictví byl dříve příznačný především pro IT sektor nebo průmyslový vývoj. Ale teď už zasáhl i právnickou sféru, finančnictví a hotelnictví.