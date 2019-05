Zásadní varování českých vědců. Bioplasty nás ohrožují ještě více než běžný plast

Bioplasty, které jsou vyrobené z kukuřičného škrobu nebo z kyseliny polymléčné, mohou být pro životní prostředí ještě větší hrozbou než běžný plast. Nemůžeme ho totiž hodit do žlutých kontejnerů na plasty a nejsou zcela rozložitelné. Upozornili na to experti na kampani Dost bylo plastu.

V článku je uvedeno, že největším problémem bioplastů je, že se zcela nerozpadají.

„Bioplasty neumíme recyklovat. Nepatří do žluté popelnice, ale ani se úplně nerozpadnou. Nepatří tedy ani do hnědé popelnice (na bioodpad). Jediné, co se s nimi dá udělat, je hodit je do černé popelnice (na komunální odpad) a nechat spálit,“ uvedl na úterním brífinku náměstek pro řízení sekce politiky a mezinárodních vztahů ministerstva životního prostředí (MŽP) Vladislav Smrž.

Navíc, pokud je chceme kompostovat, jde o složitý proces, při kterém je třeba dodat speciální živiny. „Na kompostování jednoho kilogramu bioplastu je potřeba řádově více než desetinásobné množství kompostu. Navíc většinou obsahují vázaný uhlík, a proto je pro kompostování potřeba dodávat další živiny jako dusík a fosfor,“ řekl ředitel Ústavu chemie technologie ochrany životního prostředí v Brně Jiří Kučerík.

© Depositphotos / AntonMatyukha ERR: Estonsko přechází na papírové nádobí kvůli zákazu plastů v EU

Vědci z Ústavu experimentální botaniky AV zkoumali pět let rozklad bioplastových pytlů a lahví a zjistili, že se samy nerozpadají. Některé z nich pak do půdy uvolňují dokonce chemikálie a ftaláty. Odborníci zjistili, že se tyto plasty rozloží v kompostu jen v případě, že se dokonale rozstříhají a kompost se zahřeje na více než šedesát stupňů Celsia.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mnozí provozovatelé potravinářských a restauračních zařízení nechtějí používat opakovatelně použitelné plasty z hygienických důvodů. Podle něj to ale není problém. „Podle legislativy lze prodávat nápoje a jídlo do opakovatelně použitelného obalu. Žádná legislativní bariéra není,“ řekl.

Loni byla vytvořena iniciativa Dost bylo plastu. V rámci ní spolupracuje ministerstvo životního prostředí s 18 firmami, které omezily používání jednorázových plastů zavedením opakovatelně použitelného nádobí a odstraněním brček, víček a míchátek.