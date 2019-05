Petr Fischer (ESO): Dvojí kvalita se týká 1 % potravin na trhu! Nesetkal se ale s velkou podporou

Petr Fischer, který mimo jiné ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019 kandiduje jako nestraník na 3. místě kandidátky hnutí ESO, se překvapivě vyjádřil o charakteru potravinové produkce.

Neskutečné! Problem.dvojí kvality potravin - nadnárodní společnosti vyrábějí ve stejném obalu jiný obsah pro Německo, jiný pro ČR - se týká 1 % potravin na trhu!, a Češi mluví o ČR jako o popelnici Západu. A trh je plný podobného CZ hnusu...#RozumemProtiStrachu@EvropaSpolecne pic.twitter.com/hbgXCsC6vq — petr fischer (@petrfischer3) 14. května 2019

Jak ukázala reakce komentujících Fischerův příspěvek, uživatelé však nevyjádřili ani pochopení, ani podporu.

Jeden z uživatelů se ptá: „Jak se to procento počítalo?“

Druhá uživatelka dodala, že jí tento problém netrápí: „My třeba ty typické české, potraviny pro Čechy, levné nekupujeme v žádném z řetězců, takže mě to netrápí ani to 1 %. Mně vadí přebabišováno v základních potravinách a chybí různorodost potravin tady, ale to je záležitost těch nákupčích a když jsou zajímavé potraviny z ciziny, tak drahé - ovoce,zelenina,maso,“ uvedla.

Dříve bylo napsáno o problému, že se v České republice a dalších východních zemích EU na pultech objevují konzervy s nižším obsahem masa, méně kvalitní rybí prsty nebo třeba pizza s menší porcí šunky než v Německu, ale o tom už ví snad každý Čech. Potvrzují to i výrobci, kteří používají levné výmluvy, například o jiných chutích každého národa.