Krvavá tragédie v Pardubicích. Na dítě zaútočil s nožem vlastní otec!

„K případu vraždy dítěte v Pardubicích můžeme sdělit, že kriminalisté obvinili 40letého otce z trestného činu vraždy. Příčinou úmrtí bylo bodné zranění. Otec se k činu doznal,“ cituje Blesk slova mluvčí krajské policie Markéty Janovské.

Policie v souvislosti s tím podala návrh na vzetí muže do vazby.

© Fotolia / Miroslav Beneda V Pardubicích zavraždili malé dítě. Může za to jeho otec?

„Obviněného jsem vzal do vazby, aby nemařil policejní vyšetřování,“ oznámil soudce Karel Gobernac. „Nic neřekl, k činu se ale doznal a podrobně ho popsal policistům v přípravném řízení,“ dodal.

Motiv vraždy je předmětem dalšího vyšetřování.

Další detaily policie vzhledem k věku dítěte podle mluvčí poskytovat nebude.

Podle informací muž rodině vzkázal, aby vydržela, že jim vše vysvětlí.

„Nebyla jiná cesta, než tohle udělat. Nikdy jsem nebyl tak klidný jako teď. Plně si uvědomuju, co jsem udělal,“ řekl.

Policisté vyšetřují vraždu již od noci na pondělí. Záchranná služba, která dorazila na místo, se pokoušela téměř hodinu chlapce resuscitovat, ale bez úspěchu, prohlásil mluvčí pardubické záchranné služby Aleš Malý.

Podle slov sousedů byl mezi otcem a synem dobrý vztah, dítě bylo bezproblémové. V reportáži televize Prima místní lidé tvrdili, že obviněný byl klidný a hodný člověk.

„Velice slušný hoch, jezdil s náklaďákem. Vůbec bychom to do něj neřekli. Ale manželka je problémová, ta to podle nás zapříčinila. O děti se moc nestarala a byla k nim hodně nepříznivá a nepříjemná. Občas přišla i opilá,“ cituje Idnes jednoho ze sousedů. Jeho manželka k tomu dodala: „Jsem z toho úplně špatná. Odešla od něj manželka, takže to možná mělo taky svůj vliv, nějaké neshody. Byl to hodný pracovitý chlap, své děti miloval, chodil s nimi do školy. V životě bych si nemyslela, že něco takového udělal. Děti měl fakt rád, staral se o ně.“

Čtyřicetiletý muž se živil jako profesionální řidič.

Blesk dříve psal, že otec dítěte, který nyní čelí obvinění z vraždy, se měl pokusit po činu o sebevraždu. Zdravotníci původně přijeli k dospělému muži, ale nalezli dítě v bezvědomí. Mluvčí záchranářů Aleš Malý tentokrát informoval, že ihned po nálezu byla zahájena neodkladná resuscitace a provedeny urgentní chirurgické život zachraňující úkon, ale. Ani po téměř hodinu trvající resuscitaci se nepodařilo u dítěte obnovit srdeční akci a chlapec zemřel.

K vraždě malého chlapce na Pardubicku došlo na pozadí neustále klesajícího počtu trestných činů, včetně vražd, na území České republiky. Jak ukazují statistiky Českého statistického úřadu, vývoj počtu závažných trestných činů je v posledních letech klesající - v roce 2017 došlo v Česku ke 146 vraždám, což je o téměř čtyřicet případů méně než v roce 2012, kdy došlo k 188 vraždám. Vrcholem za poslední dobu byl rok 2008, když podle ČSU došlo k 202 případům vražd. Údaje za rok 2018 nejsou na stránkách statistického úřadu k dispozici.

Podobné klesající tendence má i celková kriminalita. V této kategorii došlo za posledních několik let ke snížení počtu zaregistrovaných případů o více než třetinu (z 325 366 případů v roce 2013 na 202 303 případů v roce 2017 - statistika z roku 2018 není na stránkách ČSU k dispozici).