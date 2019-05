V multikulturní Francii se páchá zvěrstvo. Upozornil na něj Zeman

Nejdříve v projevu maďarskému prezidentovi Jánosovi Áderovi poblahopřál k jeho šedesátým narozeninám, které oslavil 9. května.

Poté připomněl 500. výročí bitvy u Moháče a situaci, která tehdy nastala srovnal s dnešní migrační vlnou.

„Druhé, smutné výročí je, blíží se pět set let od bitvy u Moháče, kde padnul ve dvaceti letech král český a král uherský Ludvík. Moje žena se na to bojiště jela dnes podívat. A tehdy Osmanská říše představovala jakousi invazní vlnu, která byla zastavena až 1681 v bitvě u Vídně. Od té doby tato vlna ustupovala. Nicméně v posledních letech nabyla nových podob a já si myslím, že můžeme shledávat jistou analogii právě s migrační vlnou,“ uvedl prezident.

© AFP 2019 / DPA/Ralf Hirschberger S Milošem Zemanem do Maďarska jede 30 podnikatelů. Setká se i s Orbánem

Dále připomněl, že letos uběhlo už sedm let od doby, kdy český prezident naposledy navštívil Maďarsko.

„Třetí, zcela zanedbatelné výročí je, že již sedm let český prezident nebyl v Maďarsku, a přitom Maďarsko považujeme za tak zvaného čestného souseda, takže jsem rád, že jsem tuto chybu mohl napravit,“ pochválil se.

Část své řeči věnoval „erozi evropské kultury“ a Maďarsko označil za jejího obránce.

„Chtěl bych vyjádřit svoji solidaritu s Maďarskem jako s obráncem evropské kultury, i když je za tyto postoje někdy kritizováno. Řekl jsem panu prezidentovi Áderovi, že jako příklad eroze evropské kultury uvedu Francii a její dotazník pro francouzské veřejné školy. Jak možná víte, z tohoto dotazníku byla vyškrtnuta slova otec a matka a nahrazena slovy rodič číslo jedna a rodič číslo dvě. Ponechávám stranou, zda by rodiče soupeřili o to, kdo je číslo jedna a kdo je číslo dvě, ale slova táta a máma jsou nejkrásnější slova ne jenom v dětském životě, a já proto pokládám za naprosté zvěrstvo takové multikulturní experimenty bez ohledu na to, která země je aplikuje,“ řekl Zeman.

Na konci svého projevu uvedl, že souhlasí s maďarským prezidentem v otázkách ekonomické spolupráce a zdůraznil sympatie dokonce i v gastronomické sféře.

„Plně potvrzuji, co pan prezident Áder řekl o naší ekonomické spolupráci. Budeme o tom ještě za účasti některých českých ministrů jednat s premiérem Orbánem, ale co je hlavní a co jsem chtěl ve svém příspěvku zdůraznit, je přátelství a sympatie mezi našimi národy, které se mimo jiné týkají i kuchyně. Takže se těším, že svoji oblíbenou polévku, to jest halászlé, dostanu dnes k obědu,“ dodal na závěr Zeman.

Český prezident Miloš Zeman včera zahájil návštěvu Maďarska, kde stráví tři dny. Prezident je doprovázen manželkou Ivanou a jeho delegace podnikatelů tentokrát čítá 30 osob, kterou povede předseda Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. V delegaci jsou zástupci především energetiky a strojírenství, právě spolupráce v jaderné energetice má být i jedním z témat při jednání s Viktorem Orbánem.