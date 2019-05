Má Česko zůstat v EU? Bloggerka ze seznamu TOP 10 Instagram bloggerky roku 2018 okomentovala situaci v české politice

K tomu dodala, že třeba kousky oblečení na fotce měla díky EU možnost vrátit do dvou týdnů. Podle ní se chystá třeba i jednotná cena věcí napříč unií.

Sledující se v komentářích ujistili, jestli měla na mysli, že bude dobře, když Česko v EU zůstane, ale dodali, že super by bylo, kdyby si z nich EU přestala dělat popelnici na nekvalitní zboží. „To dobré a levnější, co se zde vyrobí, jde ven. To, co okolní státy vyrobí za pakatel na úkor kvality, prodávají do Česka. Ale rozhodně si nemyslím, že by bylo rozumné z EU odejít, ale tohle je fakt děs,“ komentoval jeden z uživatelů.

Ostatní hlavně napsali spoustu komplimentů jejímu zevnějšku.

Bé Hà je populární vietnamská bloggerka a bydlí v Praze. Podle informací na jejím instagramovém účtu je mezi TOP 10 Instagram bloggerkami roku 2018. Je známa také podle knížky receptů tradiční vietnamské kuchyně.