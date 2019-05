Český generál vysvětlil, proč Rusko nenapadne NATO

„Předsunutá přítomnost NATO v Pobaltí a v Polsku je svým způsobem nástrojem odstrašení. Jedním dechem ale vždy dodáváme, že s Ruskem je potřeba komunikovat. Odstrašujeme, ukazujeme, že jsme soudržní, rozhodní a připraveni reagovat kdykoliv by byl problém a někdo nás napadl. Nechceme ale eskalovat, aliance se snaží o otevřený dialog. A říkáme, že Rusko není nepřítel,“ uvedl.

Naznačil, že momentálně žijeme v míru, ale vždy se musíme mít na pozoru.

„Žijeme v míru, v bezpečí a v blahobytu. Je nám dobře. Musíme být ale ve střehu. To, že žijeme v míru, neznamená, že to tak musí být věčně a že proti nám třeba už někdo nepřátelsky nepůsobí,“ domnívá se generál.

Podle jeho názoru je velmi důležité hlavně to, aby lidé nebyli lhostejní.

„To nejdůležitější je ale odhodlání. Největší nebezpečí znamená lhostejnost lidí k tomu, co se děje. Měli bychom si neustále připomínat, že tu máme hrozby, a i když se teď máme dobře, nemusí to trvat věčně. A že to také vždy tak nebylo a někdo musel něco udělat proto, abychom si teď žili dobře. Lidé nesmí být k věcem lhostejní, naopak by měli být ochotni k obraně přispět. Pokud máte lidi, kteří milují svou vlast, země jim není lhostejná a jsou ochotni ji bránit, nemůžete mít problém. Nikdo si na vás netroufne, stálo by ho to příliš mnoho. Pak také třeba lidé nebudou mít problém utrácet dvě procenta HDP na obranu,“ řekl.

Dodal také, že se nezajímá o lidi, kteří jsou schopni říct, že padlých vojáků není třeba litovat.

„Vždy najdete nějaký ‚hate‘. Nějakého magora, který bude přes to všechno lidem ubližovat. Když umře člověk, tak i když nesouhlasíte s tím, kde byl, měl rodinu, je to tragická věc. A pokud i přesto někdo řve nějaké sprosťárny... Vždy si říkám, že nebudu legitimizovat toho člověka tím, že bych jeho příspěvek vůbec četl, nedej Bože, na něj reagoval,“ domnívá se.

Promluvil navíc i o informačním vlivu v rámci dnešních konfliktů.

„Informační působení je a bude součástí kteréhokoliv moderní konfliktu. Vždy to svým způsobem tak bylo. Nedá se ale říci, kde je největší nebezpečí. Pro někoho to jsou uprchlíci, pro někoho Rusko. Vždy záleží na tom, kde jste a na vašem pohledu,“ uvedl.

© AFP 2019 / Justin Tallis NATO praská ve švech? Evropané odmítají důvěřovat USA v oblasti bezpečnosti

Jelikož působí v Pobaltí, mluvil také o tomto regionu a o tom, jak v něm vnímají Rusko.

„Jako potenciální hrozbu tam samozřejmě vnímáte Rusko. Předsunutá přítomnost NATO v Pobaltí a v Polsku je ale svým způsobem nástrojem odstrašení. Jedním dechem vždy dodáváme, že s Ruskem je potřeba komunikovat. Odstrašujeme, ukazujeme, že jsme soudržní, rozhodní a připraveni reagovat kdykoliv by byl problém a někdo nás napadl. Což by v tomto případě asi nebyla Čína. Nechceme ale eskalovat, aliance se snaží o otevřený dialog. A říkáme, že Rusko není nepřítel,“ vysvětlil Řehka. „Hrozbou ale podle mého názoru je. Protože se chová tak, jak se chová. A současná politika Ruské federace je hrozba. Když někdo volí násilí a vojenské nástroje k ovládnutí cizího území v Evropě, tak je to z mého pohledu pro nás všechny hrozba. Nesnažíme se ale být nepřátelští a ani eskalovat napětí, to není v zájmu nikoho,“ dodal zároveň.

Popsal dnešní situaci a uvedl, že konvekční válka je nepravděpodobná. Navíc dodal, proč podle něj válka nevznikne.

„Konvenční válka, v klasickém smyslu, je nepravděpodobná. Nelze ji však úplně vyloučit. Rusko navíc nemá na to, aby vedlo s aliancí válku. To je nesmysl a ví to moc dobře. Opatření, která aliance v rámci odstrašení dělá, jsou dostatečná. A Rusové také nechtějí zničit sami sebe,“ uvedl.

Prohlášení o „ruské hrozbě“ občas slyšel z úst západních politiků. Moskva však opakovaně zdůrazňuje, že Rusko nikdy nezaútočí na žádnou zemi NATO. Podle ministra zahraničí Sergeje Lavrova si to Aliance dobře uvědomuje, ale prostě tuto příležitost využívají k nasazení většího vybavení a praporů v blízkosti ruských hranic.

V říjnu loňského roku předseda vlády Andrej Babiš uvedl, že nepovažuje Rusko za hrozbu a doufá, že se vztahy mezi státy normalizují. Prezident Miloš Zeman také opakovaně upozorňuje na důležitost interakce s Kremlem a na marnost protiruských sankcí.