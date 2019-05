Schwarzenbergova láska z minulosti zveřejnila fotografie svého 18letého syna. Tvrdí, že Karel je otcem

Šlechtična Zita Pallavicini napsala knihu Deník šílené markraběnky, ve které povyprávěla o životě aristokracie. Ukázalo se, že není vždy tak pohodlný, jak vypadá.

Čtenáře ale především zaujalo to, co Zita vyprávěla o svém vztahu se Schwarzenbergem. Autorka rozlouskla záhadu a prohlásila, že Karel je otcem jejího syna.

Podle ní Schwarzenbreg v té době odmítl provést test otcovství kvůli své ženě, se kterou je dodneška.

„Myslím, že si na popud své ženy tehdy nechal udělat testy otcovství, ale já jsem se jejich výsledek vlastně nikdy nedozvěděla. Tyhle věci mezi námi stále čekají na rozhřešení, musíme to dát nějak do pořádku, ne kvůli mně nebo Karlovi, ale jde hlavně o právo toho dítěte,“ uvedla Pallavicini.

Časopisu Téma žena pověděla, že se kvůli své lásce pokusila dokonce spáchat sebevraždu. „Tehdy jsem myšlenkou na vlastní smrt byla posedlá. Promýšlela jsem ji do nejmenších detailů, dva měsíce jsem vymýšlela, jak by to bylo nejoptimálnější,“ vzpomíná šlechtična.