V boji s kůrovcem pomůžou Ukrajinci. Ministerstvo zemědělství doporučilo, jak je rychleji dostat do Česka

„Opravdu dlouhodobě spolupracujeme s ministerstvem a scházíme se pravidelně na našich společných jednáních i se zaměstnavateli. V současné době se generuje nedostatek zaměstnanců v počtu přes 6 000 pracovníků. Chybí kvalifikovaná, ale i nekvalifikovaná pracovní síla,“ řekla úvodem doktorka Nestěrová. Předsedkyně ODV také dodala, že obě tyto kategorie se do České republiky budou „dovážet“, protože na pracovním trhu je naprostý nedostatek zaměstnanců.

Co se týče důvodů stavu pracovní nabídky v lesnictví, není podle Nestěrové zaviněn školstvím, ale rozhodováním samotných absolventů: „Máme zhruba 15 středních a odborných škol i dvě vysoké zemědělské školy. Máme málo absolventů, kteří by šli pracovat do praxe.“

Za vhodné řešení nedostatku pracovních sil vidí Ministerstvo zemědělství pozvání zaměstnanců z Ukrajiny. Koncem dubna letošního roku vydalo ministerstvo doporučení firmám pro zrychlení procesu získávání pracovníků z této země.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev Zmizí lesy? Vědci předpovídají Česku děsivý scénář

Doktorka Nestěrová k preferenci ukrajinských pracovníku před ostatními řekla, že ministerstvo s tím zřejmě má zkušenost, protože sem z Ukrajiny chodí zaměstnanci, kteří v oboru již pracovali. Její slova lze potvrdit i tím, že zrychlený postup, jak dostat Ukrajince do Česka, se řešil i minulý rok, kdy šéfka odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Pavla Novotná za nejvhodnější řešení považovala vydání sezonního víza na 6 měsíců. Tehdy podle Novotné sezonní vízum mohlo získat až 500 Ukrajinců. S návrhem na zaměstnání Ukrajinců v lesnictví přicházel i bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. Tehdejší vláda však jeho návrh nepodpořila a pracovní povolení podle portálu ČT24 získalo jen 1 500 lidí.

Samotná práce spočívající v úklidu kalamitního dřeva zdaleka není jednoduchá. „Ta práce je těžká a není to příjemná práce. Musí se absolvovat kurzy. Práce s motorovou pilou je náročnější než nekvalifikovaná práce a nemůže ji dělat každý,“ řekla doktorka Nestěrová.

V dubnu kalamitními zóna zasáhla sedm krajů od středu České republiky na východ. Současně se tato zóna rozšířila i na další kraje. Současný stav šíření kůrovce lze sledovat na monitorovacím portálu www.kurovcoveinfo.cz, který mapuje průběh rojení některých druhů lýkožroutů. Současný stav lesů je mimo jiné spojen s atypickým počasím. Podle státního podniku Lesy České republiky nedostatek vody a nadprůměrné dlouhé vysoké teploty snižují obranyschopnost smrků proti škodlivým organismům a způsobuje jejich lavinové šíření.