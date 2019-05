Mezi Konečnou a SPD to vře. Spojili se s lidmi z EP, které nezajímáme, tvrdí komunistka a připravuje žalobu na Okamuru

Místopředsedkyně KSČM a jednička komunistů ve volbách do Evropského parlamentu Kateřina Konečná se pustila do okamurovců. Tvrdí totiž, že pravicoví spojenci SPD z Evropského parlamentu, jako jsou Le Penová, Wilders nebo Salvini, májí v plánu jen využít Česko, ale na hájení českých zájmů jim ve skutečnosti nezáleží. Kromě toho dnes komunistka plánuje zveřejnit podrobnosti trestního oznámení na předsedu SPD Tomia Okamuru, který podle ní šíří nepravdivé informace ve své kampani do voleb Evropského parlamentu.