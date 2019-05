Český voják byl odsouzen za terorismu v boji na Donbasu

Podle obžaloby před pardubickým soudem je to terorista - prý se zapojil do bojů na straně proruských povstalců na Ukrajině. Erik Eštu tvrdí, že se na cestě za poznáním vyfotil se zbraněmi a v uniformě povstalců na památku. Stalo se v roce 2015 před jeho vstupem do armády. pic.twitter.com/qvnZ19NVdH