Realita je totiž jiná! Evropská komise teď prosazuje dokonce něco horšího než kvóty, tvrdí Okamura

Portál jako první zmiňuje žalobu, kterou má nyní na starosti unijní soud. Země jako Polsko, Česko a Maďarsko totiž dle Evropské komise (EK) nesplnily své povinnosti plynoucí z unijního práva, pokud jde o jednorázový program přerozdělování žadatelů o azyl podle kvót.

Na to Okamura reagoval slovy, že Soudní dvůr Evropské unie jenom potvrdil to, co on tvrdí již dávno – tedy, že premiér Andrej Babiš opakovaně nemluví pravdu. „Chlubil se tím, že se mu prý podařilo zastavit kvóty na migranty a nyní všichni vidíme to, co jsem říkal od počátku, že neříká české veřejnosti pravdu. Samozřejmě se mu žádné kvóty zastavit nepodařilo. Evropská unie tlačí povinné přerozdělování migrantů dál. Ale nově jinou, sofistikovanější formou,“ myslí si český politik.

Parlamentní listy však poukázaly na to, že program týkající se kvót byl zrušen v roce 2017. Okamura se pak pozastavil nad tím, proč chce soud EU země trestat za věci z minulosti.

„Realita je totiž jiná. Valí se na nás „salámovou“ metodou další a další nařízení z Bruselu, které nám přikazují přijímat a podporovat migranty. A Evropská komise ve stávajícím složení nemůže připustit, že by se někdo měl vzepřít. Takže migraci se vůbec zastavit nejen nepodařilo, ale naopak EU plánuje její další nárust,“ dodal.

Dle něj totiž je totiž plánem EU migrace a jeden multikulturní centrálně řízení evropský stát. „Kdo tvrdí, že je proti migraci, tak nemůže podporovat EU. Nebo vůbec nechápe fakta a souvislosti, jelikož EU = migrace, a tím i islamizace,“ tvrdí předseda SPD.

A jakým stylem je tedy nyní prosazováno přijímání uprchlíků? Dle Okamury jde o mnohem horší variantu, kterou vnucování migrantů bez limitu. V Evropském parlamentu (EP) se totiž na konci března hlasovalo o dokumentu Základní práva osob afrického původu, pro který zvedla ruku většina českých europoslanců. V tomto dokumentu se uvádí, že Evropský parlament žádá EK a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU

Dle Okamury tak na jednu stranu vedení EU kvóty ukončilo, ale na tu druhou pokračuje s dalšími návrhy ohledně přijímání migrantů.

„Nelegálním migrantům se mají vyplácet stejné sociální dávky jako našim sociálně potřebným občanům, což si myslím, že je absolutně neuvěřitelná záležitost. Když mi řeknete jako argument, že kvóty byly zrušeny, tak já vám na to říkám, že tlak na nucené přijímání migrantů pokračuje, a to ještě horším modelem, kde už není vůbec žádný limit,“ řekl Okamura.

Politik dále dodal, že pokud v letošních volbách do EP neposílí frakce, v níž je SPD spolu s Ligou Mattea Salviniho, Národním sdružením Marine Le Penové, Geertem Wildersem a dalšími, tak se Evropa definitivně řítí do katastrofy.

Podle portálu je však dokument, na který Okamura odkazuje, nezávazný a netvrdí, že by konkrétně Česko mělo přijímat nějaké migranty. Spíše tak jde o jakousi žádost, aby byl dodržován zákon vůči legálním migrantům , tvrdí jeho podporovatelé. S tím však předseda SPD nesouhlasí.

„To je zoufalá argumentace europoslanců těch stran, kteří pro tento dokument hlasovali, (…) protože zjistili, že jim teď před eurovolbami teče do bot. Ten, kdo je skutečně proti nelegální migraci, tak přece nehlasuje nikdy pro žádné dokumenty podporující migraci do Evropy. A samozřejmě se to týká České republiky, jelikož jsme součástí Schengenu, a navíc máme harmonizovaná azylová pravidla,“ dodal k věci.

Dalším z témat se stalo trestní oznámení, které chce na Okamuru podat Kateřina Konečná (KSČM). Podle Okamury jí teče do bot, a tak se uchýlila k tomuto kroku. Důvodem žaloby má být prý to, že Okamura prohlásil, že Konečná dne 26.3. hlasovala pro přijímání migrantů z Afriky.

Pokud jde o novou ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a demonstrace, které jsou zaměřeny vůči její osobě, má Okamura následující názor:

„My jako SPD jsme dlouhodobě usilovali jak o výměnu předešlého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), tak o výměnu Jana Kněžínka (ANO). Je to podobná situace jako na ministerstvu dopravy. ANO vůbec nemá odborníky. (…) Jsme rádi, že byl pan Kněžínek vyměněn, ale hnutí ANO není schopno dodat ministra, který je schopný, proto sáhli po bývalé člence ČSSD. Vytáhli si na místo ministra spravedlnosti paní Marii Benešovou. Je bezesporu kompetentní, znám ji, jednal jsem s ní mnohokrát. S námi, když byla ještě řadovou poslankyní, se vždy ráda v teoretické rovině o našich návrzích pobavila.“

Okamura také dodal, že SPD očekává, že jim nová ministryně pomůže prosadit jejich návrhy, co se týče lidí v dluhových pastech, a podotkl, že chtějí zestátnění exekutorů, soudní reformu či vyřešit otřesný stav ve vězeňství. „Jsme za tuto výměnu rádi a věříme, že nám naše změny pomůže nový ministr prosazovat. Uvidíme,“ dodal k věci.

Pokud jde o samotné protesty na náměstích, politik uvedl, že nestačil zírat, co se dělo.

„To „nevymyslíš“. Byla to demonstrace za „pravdu a lásku“ proti Babišovi a Zemanovi, a ještě k tomu prý nadávají na SPD,“ uvedl a dodal, že na pódiu mluvili poslanci ČSSD a KDU-ČSL, kteří Andreje Babiše uvedli v minulém volebním období poprvé do vlády.

Poukázal také na to, že tam vystoupili i poslanci ODS s ČSSD a KDU-ČSL, kteří všichni mají největší vinu na privatizačních podvodech 90. let a na tom, že jsou tak nízké důchody. Na akci promluvil i poslanec Pospíšil z Kalouskovy TOP 09 či poslanec Pirátů.

„A do toho všeho ještě pomlouvají Okamuru, přitom my jsme této vládě s ČSSD nikdy nedali podporu, nikdy jsme nebyli u žádných zakázek ani rozkrádání, a jsme jedinou stranou, která prosazuje odvolatelnost politiků a referendum. Galimatyáš, čert aby se v tom vyznal,“ vyjádřil se závěrem politik.