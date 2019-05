Ochrana pro LGBT! Česká ombudsmanka se bude bít za práva menšin: Umožní sňatky gayů a zařadí potřebnou výuku do škol

Ombudsmanka Anna Šabatová zveřejnila výsledky průzkumu, který měl zjistit, jak se v české společnosti cítí menšiny a s čím se potýkají. Celý projekt běžel od září až do listopadu loňského roku. Zapojilo se do něj celkem 1 981 leseb, gayů, bisexuálů a transgerder lidí, jejichž věková hranice činila 13 a více let.

Z výzkumu vyplynulo, že za nejzásadnější věc považují gayové a lesby možnost uzavřít manželství a společně vychovávat děti. Šabatová dále sdělila, že řešení této situace je už na stole:

„Ukázalo se, že pouhé registrované partnerství je pro ně i pro veřejnost kvůli právním a symbolickým rozdílům pouze podřadným svazkem. Nyní máme jedinečnou příležitost to narovnat, protože novela zákona už leží ve Sněmovně a ta by ji měla už při svém dalším jednání pustit do druhého čtení.“

Výzkum mimo jiné odhalil, že takzvaní LGBT+ lidé se nejčastěji potýkají s diskriminací ve škole, v zaměstnání či na úřadech. Ombudsmanka je tak přesvědčena, že se na policii tito lidé často setkávají se zesměšňováním, a proto chce vládě a poslanecké sněmovně doporučit úpravy v Trestním zákoníku.

„Například přiznat LGBT+ lidem stejnou ochranu jako mají rasové, etnické, národnostní či náboženské skupiny,“ upřesnila.

Mimo to má v plánu rovněž oslovit celou řadu institucí: „Ministerstvo školství může do školních osnov zařadit výuku o těchto skupinách. Nebo policejního prezidenta Jana Švejdara kvůli osvětě v řadách policistů a změnám v předpisech ohledně chování k této komunitě,“ vyjmenovala své plány ombudsmanka.

Ochránkyně práv má dále v plánu obrátit se i na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (ANO), Českou školní inspekci či na Státní úřad inspekce práce.

V sousedním Polsku v březnu rodiče protestovali proti zavedení kurzu sexuálního a antidiskriminačního vzdělávání ve školách a předškolních ústavech. Deklaraci „karta LGBT +“ už v únoru podepsal primátor Varšavy Rafał Trzaskowski. Demonstranti však žádají, aby primátor odmítl zavádění kurzu v souhlasu se standardy a principy Světové zdravotnické organizace. Podle protestujících se rodiče sami musí rozhodnout, jak vychovávat své děti, a to zejména pokud jde o dobu pohlavního dospívání.