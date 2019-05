Aktivisté na koncertu Alexandrovců rozdávali propagandistické letáky

Populární ruský armádní hudební soubor Alexandrovci při příležitosti svého 90. výročí zahájil v pátek další české turné. Na koncert, který se konal v pražské Tipsport aréně, se ale kromě fanoušků dostavili i jejich zarytí odpůrci ze skupiny Kaputin!. Ti, jak píše FORUM 24, „hackli“ jejich estrádu.

„V přestrojení za konferenciéry příchozím s úsměvem rozdávala letáky popisující odvěkou provázanost tohoto armádního souboru s Kremlem a podporu, jakou aktuálně skýtá Putinově agresivní zahraniční politice,“ píše FORUM 24.

Letáky připomínaly invazi do Československa v roce 1968, vraždu ruského opozičníka Borise Němcova i události na Ukrajině. Kromě toho se poukazovalo na to, že Polsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva vystoupení ruského souboru na svém území nepovolily. Údajně je to kvůli písni „Slušní lidé“, která pojednává o neoznačených jednotkách, které působily na Krymu v době, kdy se konalo referendum o jeho připojení k Rusku.

Tyto plakáty se graficky podobaly programu, a proto „šly na odbyt jako housky na krámě“. Podle novináře měla celá akce poklidný průběh. Někteří návštěvníci se však na aktivisty „porůznu utrhovali“.

Po skončení koncertu aktivisté organizovali menší protest s transparenty, na kterých obviňovali Rusko z války na Ukrajině a v Sýrii.

„Odcházející návštěvníci konfrontaci s výše popsanými skutečnostmi vnímali jako provokaci a občas vykřikovali vulgární nadávky, řečnicky se dožadovali zákazu happeningů, osočovali aktivisty ze zištnosti a nepěkná slova nacházeli i pro nedávno zesnulého českého exprezidenta,“ popsal novinář průběh demonstrace.

Aktivisté se na své Facebookové stránce označují za „členy demokratické a protiautoritářské skupiny Kaputin! (Demokraté, zastavme Putina!). Jejich činnost má být zaměřena „na podporu demokracie, lidských práv nebo EU a NATO a akcím proti tyranii, fašismu, komunismu, rasismu, xenofobii, zneužívání moci, útisku, vojenské agresi autoritářských režimů, korupci apod.“.

Není to poprvé, co vystupují proti koncertům souboru Alexandrovci. Účastnili se ale i dalších akcí. Loni například během připomínkové akce k výročí 17. listopadu vyhodili květiny předsedy české vlády Andreje Babiše a místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury do koše.