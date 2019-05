Budete závidět! Víme, kolik vydělávají čeští hokejisté! Kdo je z našich na hokejovém mistrovství nejlépe placen?

Na portálu se uvádí, že v seznamu nejlépe placených hráčů české reprezentace se na prvním místě bez pochyby umístil kapitán Jakub Voráček. Ten si dle informací vydobyl silnou pozici ve Philadelphii, která ho odměnila smlouvou na osm let, jejíž hodnota činí 66 milionů dolarů. Voráček by tedy měl získávat 8,25 milionu dolarů za rok, ale protože je jeho smlouva rozvrstvena nerovnoměrně, naposledy si přišel až na 9,25 milionu dolarů. Uvádí se, že hokejový hráč se účástní již šestého mistrovství, přičemž jeho největším úspěchem v národním týmu bylo získání zlaté medaile v roce 2010.

Druhým v pořadí je Ondřej Palát, který je útočníkem amerického klubu Tampy Bay Lightning. S daným klubem podepsal smlouvu v roce 2017, a to na pět let. Během této doby mu tak na účtě přibude krásných 26,5 milionů dolarů. Portál poukazuje na to, že Palát za svou kariéru již zažil lepší osobní sezóny, než byla ta poslední. Hokejista během 64 utkání nasbíral 34 bodů a jak je známo, poprvé od své nováčkovské sezóny se mu nepodařilo nastřílet dvouciferný počet branek. V české reprezentaci má však silné postavení.

Dalším hokejistou v tomto žebříčku je jednatřicetiletý Michael Frolík. Tento sportovec vystřídal během své dosavadní kariéry v NHL v průběhu jedenácti sezón celkem čtyři týmy. Před čtyřmi lety si však Frolík vysloužil smlouvu od Calgary. Její hodnota činí 21,5 milionu dolarů a platí pět let. A co je velkým plusem hokejisty? V NHL si váží především jeho všestrannosti, jelikož prý odvede hodně těžké práce, i když nedá třicet gólů za sezónu.

Čtvrté místo nejlépe placeného hokejisty si vysloužil Radko Gudas. Ten je považován za „tvrdý bek“, jenž si v NHL vysloužil kontroverzní pověst, a to kvůli svým zákrokům na hraně. Nutno zmínit, že byl již za své nebezpečné fauly potrestán suspendací. Svou kariéru Gudas odstartoval v Tampa Bay, poté působil i ve Philadelphii. Nakonec však v roce 2016 podepsal čtyřletou smlouvu s Flyers. Hodnota kontraktu přitom činí 13,4 miliony dolarů.

V neposlední řadě je potřeba zmínit i Radka Faksu, který obsadil pátou příčku v tomto žebříčku. Na portálu o něm mluví jako o „posile na poslední chvíli“, jelikož bojoval v NHL za Dallas o postup do finále Západní konference. Poté, co však v sérii se St. Louis vypadl, vydal se za českou reprezentací do Bratislavy. Uvádí se, že tříletá smlouva, která mu má vypršet po příští sezóně, má hodnotu 6,6 milionů dolarů. Faksa je považován za odborníka na vhazování a také za silového útočníka, který umí dobře zvládnout i defenzivní činnost.