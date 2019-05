Tak to je něco! Ministr zemědělství prozradil, jak hodlá bojovat s dvojí kvalitou potravin

Na ministerstvu zemědělství je už připravena novela zákona o potravinách, která stanoví, že potraviny, které se svými vlastnostmi liší, obchodníci spotřebitelům nebudou moci nabízet ve stejném obalu, označení, barvě, grafice či se stejným marketingem.

„Ta doba nastane. Děláme pro to maximum možného,“ řekl ministr Toman o tom, kdy si v Česku budeme moct koupit potraviny stejné kvality jako v Německu.

Portál zajímalo, zda to náhodou nepovede k tomu, že obal bude sice jiný, ale kvalita zůstane pořád horší. Miroslav Toman je však přesvědčen, že spotřebitel by měl vědět, co si kupuje. „Obal bude spotřebiteli říkat: Vyber si, je tady tento výrobek, podobný, ale jiný, anebo si vyber ten originální,“ uvedl. Podle něj by si tak spotřebitel měl umět vybrat, jestli chce výrobek s 30 % masa nebo s 80 % masa.

© Depositphotos / Yelenayemchuk Babiš: Dvojí kvalitu potravin lze řešit až po volbách

Politik také uvedl, že cílem rezortu jsou levnější a zároveň kvalitnější a výhodnější tuzemské potraviny pro lidi, než jsou například ty polské.

„Dlouhodobě propagujeme české kvalitní výrobky, ať je to Klasa, Regionální potravina, česká potravina nebo české cechovní normy potravinářské komory. Neříkáme spotřebiteli, co si má kupovat, ale ukazujeme mu, co je z našeho pohledu kvalitní,“ dodal k věci.

Toman rovněž poznamenal, že jsou v České republice problémy s pěstováním brambor a česnekem, které naši zemědělci již téměř úplně přestali pěstovat. Obyvatele také trápí nedostatek českých cibulí na trhu. Tento problém však vznikl spíše kvůli suchu.

„Za posledních 30 let se tady nic nepostavilo, jak říká i pan premiér,“ dodal ministr s tím, že by se tu musely začít budovat vodárenské nádrže. Na ministerstvu k tomuto účelu mají vytipováno již celých 49 lokalit.

„Máme v plánu investovat 24 miliard korun do propojování vodárenských soustav, což pomůže se zásobováním vodou téměř pro 3 miliony obyvatel. Dalších 6 miliard chceme dát na budování vodovodů v obcích, což zajistí vodu pro zhruba 700 tisíc lidí,“ prozradil politik.

Premiér Andrej Babiš na květnové schůze Agrární komory v Brně připomněl, že sice již uplynulo třicet let od revoluce, ale stát se dnes může pochlubit jen katastrofálními údaji o potravinové a zemědělské soběstačnosti. Nicméně, dle prezidenta Agrární komory Zdeňka Jandejska, se soběstačnost Česka ve výrobě vepřového masa pohybuje na úrovni 36–38 %, u drůbežího masa je to pak 55 %, u vajec 60 % a u mléka dokonce okolo 85 %.