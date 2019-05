Sen nebo realita? Praha se má do pěti let stát kolébkou umělé inteligence

Praha se má do pěti let stát mezinárodním centrem umělé inteligence (AI). Alespoň v to věří členové iniciativy prg.ai. Tu spojují České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Univerzita Karlova (UK), Akademie věd ČR a hlavní město Praha. Iniciativa byla spuštěna tento týden a její členové chtějí každý rok z různých zdrojů získat kolem 50 milionů korun na podporu vědy a výzkumu v oboru AI.

Hlavním cílem iniciativy prg.ai je přilákat do Prahy ty nejlepší odborníky z celého světa. Iniciátoři projektu si slibují růst počtu absolventů pražských vysokých škol v oboru umělá inteligence. V současnosti obor ročně vystuduje kolem stovky lidí. V horizontu pěti let to má být pětinásobek. Každý rok by mělo vzniknout kolem 50 nových firem a v zemi by mělo působit 5000 AI vývojářů a výzkumníků.

„Naším cílem je posbírat přibližně 50 milionů korun ročně a ty použít pro financování programů, které jsou v rámci projektu prg.ai,“ řekl spoluzakladatel prg.ai Michal Pěchouček z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Peníze plánují získat od české vlády, pražského magistrátu, EU a soukromých podporovatelů. V rámci projektu má být navázána spolupráce s českými podniky pro rekvalifikaci a vytváření pracovních míst v souvislosti s rozvojem AI.

„Důležité je pro nás i budování značky Prahy jako světoznámého města, které je kosmopolitní, technologické a atraktivní jako místo pro práci i život,“ zdůraznil Pěchouček.

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) je přesvědčen, že projekt pomůže Praze zbohatnout a zmodernizovat se.

„Chceme z Prahy udělat světové centrum v oblasti umělé inteligence. Nová řešení bude možné využít například pro efektivnější plánování objízdných tras při opravách ulic nebo zkrácení čekacích dob na světelných křižovatkách,“ řekl.

Slavnostního zahájení iniciativy se účastnila i evropská komisařka Věra Jourová. Kromě EU hodlá prg.ai spolupracovat s dalšími centry umělé inteligence ve Švýcarsku, Izraeli i Severní Americe.

Iniciativa navazuje na Národní strategii umělé inteligence, která byla schválena dne 6. května. Ta má být základem podpory rozvoje AI v Česku, a rovněž nezbytným předpokladem pro vznik evropského superhubu.

„Pro úspěch v tak vysoce konkurenčním a dynamickém prostředí jako je umělá inteligence, potřebujeme naplnit tři základní předpoklady: excelentní výzkum a vývoj, rozvinutý ekosystém startupů a obecně inovativních firem a v neposlední řadě jasnou vizi a podporu veřejné správy,“ uvedl v lednu náměstek ministra průmyslu pro digitalizaci a inovace a obchodu Petr Očko.