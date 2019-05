„Ataky proti mé osobě si nedovedu v hlavě srovnat.“ Benešová odpověděla pražské kavárně

V rozhovoru Benešová vysvětlila, že s lidmi, kteří se scházejí na náměstích s transparenty pod heslem Nezávislost justice, sdílí stejné představy, pokud jde o nezávislost rezortu.

„Chci, aby justice byla nezávislá, nikdy jsem ji v minulosti neohrožovala, takže ataky proti mé osobě si nedovedu v hlavě srovnat. Nikdy jsem se nesnažila udělat z Nejvyššího státního zastupitelství zakázkové krejčovství mocných, ačkoli tehdy byli jistí lidé, kteří se o to pokoušeli. Myslím, že jsem svým chováním nezavdala příčinu, aby o tom někdo pochyboval,“ uvedla.

© Sputnik / Vladimír Franta V Česku se znovu demonstrovalo proti Marii Benešové

Demonstrující požadují rezignaci Marie Benešové i proto, že působila jako členka poradního sboru prezidenta republiky a do vlády ji navrhl trestně stíhaný premiér Andrej Babiš. Politička tuto skutečnost nepopírá, ale poukázala na to, že premiér zatím nepřišel s ničím, co by mohla ohodnotit negativně. Stejně tak dodala, že společně s prezidentem usiluje o jednu věc – nezávislou justici.

Portál poukazuje i na to, že v programovém prohlášení je nyní závazek, který pojednává o tom, že vláda předloží „změny ve státním zastupitelství pro jeho účinnější správu a posílení odpovědnosti státních zástupců“. Dle Benešové jde v podstatě o nápravu stavu, kdy nejvyšší státní zástupce nemá určeno žádné funkční období, může tam být týden nebo také do penze. Poukázala především na to, že ho vláda může odvolat, kdykoli si zamane, a to bez jakéhokoli udání důvodů.

„Kolem toho byla vždycky nervozita a jsme jeden z posledních států, který to takto má,“ vysvětlila bývalá nejvyšší státní zástupkyně, která si to na vlastní kůže zažila, když ji v době Paroubkovy vlády v roce 2005 ze dne na den odvolali z funkce. Stalo se tak na návrh ministra Pavla Němce.

Tento návrh novely připravil už exministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Nyní ho však ještě budou konzultovat státní zástupci. Benešová má v plánu ho předložit a doufá, že bude alespoň v nějaké modifikaci úspěšný.

Česko v posledních dnech čelí politickým demonstracím. Pondělní akce v Praze se tak například zúčastnilo přes 20 000 lidí. Akce zkritizoval politolog Zdeněk Zbořil, který o demonstracích proti ministryni Benešové hovořil jako o kuriózních.