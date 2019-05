Pražská kavárna bije na poplach. Google při vyhledávání ve zpravodajství upřednostňuje Sputnik před Českým rozhlasem

Český politolog Miloš Gregor se pokusil „otestovat“ Google, když do vyhledávače umístil heslo „preference politických stran na Slovensku“. K jeho nemilému překvapení ale Google umístil novinky ze Sputniku výše než ty z portálu iRozhlas. Tahle informace nenechala chladným jen českého politologa, ale i jiné veřejně aktivní lidi.

Miloš Gregor je odborným asistentem Katedry politologie na Masarykově univerzitě. Hlavní oblastí jeho výzkumného zájmu je politický marketing, branding v politice či propaganda, a to zejména v USA a České republice. Je také jedním z autorů české knihy s názvem Nejlepší kniha o fake news dezinformacích a manipulacích!!!.

Na svém Twitteru dnes Gregor zveřejnil příspěvek, v němž poukazuje na rozmístění zpravodajských agentur ve vyhledávání Googlu.

„Haló noviny, Sputnik, Parlamentní listy, Parlamentní listy... a až na 5. místě iRozhlas. Takto vypadá vyhledávání ve zpravodajství podle Google,“ napsal politolog na sociální síti a na konci postu umísil smajlíka vyjadřující gesto face palm.

Poté se v komentářích pod příspěvkem rozvinula velká diskuze na téma zpravodajství v České republice. Reagovala například redaktorka portálu info.cz Aneta Černá, která uvedla:

„Sputnik, Parlamentky i Russia Today se v Google zprávách objevují dost pravidelně. Hodně to tam obsazovaly hlavně kolem prezidentských voleb, jak jsem pozorovala... To vydržel Sputnik v top třech zprávách, které se objevily po hledání výsledků voleb, celý den. To není běžné.“

„Sputnik je preferovaný už dlouho a ani to nemusí sponzorovat. A to včetně aplikace Google News,“ napsal český novinář a publicista Ján Simkanič.

„To je tak, když Soros málo platí,“ ironicky poznamenal k věci jeden uživatel s připomínkou o americkém miliardáři maďarského původu Georgovi Sorosovi. O tom se nedávno spekulovalo , že údajně sponzoroval nově zvolenou prezidentku SR Zuzanu Čaputovou.

„Ještě další věc: spousta informací (pochybné kvality a zdroje) se v CZ prostředí objeví na Sputniku jako první. Dokonce jsem narazila i na případy, že CZ redakce Sputniku má článek rychleji než RU verze. A hodně anti-sys CZ webů je bere pak za primární zdroj (Vlast. noviny),“ přidala komentář Lenka Krsová, která se zabývá sociálními médii.

Společnost Google se sídlem ve Spojených státech slouží nejen jako internetový vyhledávač, ale také se významným způsobem podílí na ovlivňování veřejného mínění, mimo jiné i filtrováním zpráv.

Nedávná studie analytiků z americké Northwestern University odhalila, že Google upřednostňuje levicově liberální zpravodajské servery, zatímco pravicově a konzervativně zaměřené zpravodajské weby jsou na jeho stránkách upozaďovány. Dle zjištění téměř 90 % veškerého zobrazovaného obsahu Googlem pochází z 20 největších zpravodajských levicově liberálně zaměřených serverů.