Ondráčkova cesta do DLR stále nedá některým spát. Jednat o ní bude i Sněmovna

Poslanecká sněmovna se bude nejspíše zabývat návštěvou poslance KSČM Zdeňka Ondráčka, jehož kroky mířily do Doněcké lidové republiky (DLR). V pořadu Otázky Václava Moravce to v neděli řekl šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

Faltýnek uvedl, že hnutí ANO podpoří návrh opoziční TOP 09, aby se po vzoru sněmovního zahraničního výboru od Ondráčkovy cesty distancovala celá dolní komora Parlamentu.

„Je to věc jeho voličů a jeho svědomí, že jezdí na tyto cesty, když jedná Poslanecká sněmovna. Já tak nepostupuji, ale každý jsme jiný. Z mého pohledu je to špatně, je to nešťastné, poškozuje nás v zahraničí tato jeho cesta, byť je soukromá. Nám se to vůbec nelíbí,“ poznamenal Faltýnek v Otázkách Václava Moravce.

© AFP 2019 / Joe Klamar „Já rozhodně zbraně na Ukrajině nefinancuji.“ Petříček uzavřel spor s poslancem Ondráčkem

Ondráček DLR navštívil začátkem května. Podle něj se jednalo o soukromou návštěvu a do oblasti přivezl humanitární pomoc. Českému poslanci se však dostalo slavnostního přijetí od hlavy DLR Denise Pušilina. Při příjezdu českého poslance totiž vojenský orchestr zahrál i českou hymnu.

Ministr zahraničí ČR Tomáš Petříček uvedl, že Ondráček svou cestou udělal zemi ostudu. Proti tomu se však poslanec za KSČM ostře ohradil.

Ve čtvrtek se zahraniční výbor Sněmovny usnesl, že nešlo o oficiální cestu sněmovní delegace a zdůraznil, že podporuje územní celistvost Ukrajiny. Stejné usnesení doporučil přijmout i Sněmovně.

„Už tam jsem avizoval, že tento bod podpoříme,“ potvrdil Faltýnek.

Podle místopředsedkyně TOP 09 Markéty Adamové Pekarové má Sněmovna ujistit Ukrajinu, že Česká republika nezpochybňuje její územní celistvost.

„Je jedním z členů Poslanecké sněmovny a ta by to měla důrazně odsoudit. Měla by ujistit Ukrajinu, že to opravdu nezpochybňujeme, že v tomto případě jde o její území a žádná Doněcká republika, která se tváří jako samostatný stát, není námi uznávána,“ uvedla.

Místopředseda SPD Petr Fiala se ale domnívá, že zcela stačí vyjádření výboru. Ondráčka se zastal i prezident Miloš Zeman.

„Pokud vím, tak to byla soukromá cesta. Je-li to soukromá cesta, tak do toho nic nikomu není,“ uvedl.

Není to poprvé, co Ondráček navštívil Donbas. V lednu roku 2016 se do oblasti Doněcka vydal spolu se svým komunistickým kolegou Stanislavem Mackovíkem. I tenkrát mělo jít o soukromou cestu. Ondráček má na Ukrajinu zakázaný vstup a je považován za nežádoucí osobu.