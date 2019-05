Snahu zvrátit výsledek voleb a nájemné demonstranty už máme. Diplomat Bašta porovnal situaci v Česku a na Ukrajině

Nejvyšší rada Ukrajiny schválila termín, kdy má oficiálně do výkonu funkce nastoupit nově zvolený prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskij. Inaugurace se tedy uskuteční v pondělí 20. května. Bývalý velvyslanec České republiky na Ukrajině a politik Jaroslav Bašta v komentáři pro portál Prvnizpravy.cz poznamenal, že každý krok budoucího prezidenta Ukrajiny před přijetím přísahy je spojen s akutní konfrontací ze strany jeho oponentů. Pro Baštu to však není nová situace, jelikož to už někdě viděl…