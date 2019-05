Mluvčí vlády ČR: Zpívání s kapelou po barech a diskotékách v cizině byla velká zkušenost, ale žádný med

Adamcová do osmnásti let žila na Slovensku, ale poté si vybrala Prahu, uvádí portál. Jako holka z vesnice totiž chtěla do velkého města, které nabízí spoustu možností. Přiznala také, že i když byl její otec farářem, ona do kostela chodila vyloženě z donucení. To ni současnou mluvčí mělo takový dopad, že se z ní stala ateistka.

Kromě dětství se bývala sporťačka TV Nova rozpovídala i o studiu , a to jak na gymnáziu, tak na vysoké škole.

„Chtěla jsem studovat hudebně – dramatický obor na Státní konzervatoři v Košicích, jenže můj otec byl farář, doporučení jsem nedostala dříve, než jsem se o něco pokusila,“ svěřila se a dodala, že nakonec se jí jen přece jen podařilo vysokou školu vystudovat.

„Mezitím se toho ještě dost odehrálo. Pracovala jsem jako recepční v hotelu, zpívala s kapelou v Německu a Rakousku a moderovala zprávy v rádiu,“ doplnila.

Adamcová se tak jednu dobu živila jako zpěvačka. Sama uvádí, že ji to bavilo, i když věděla, že jsou její hlasové možnosti omezené.

„Ačkoli zpívání s kapelou po barech a diskotékách v cizině byla velká zkušenost, rozhodně to nebyl žádný med,“ řekla.

Manželka českého režiséra Jiřího Adamce tak strávila rok za hranicemi, který byl plný ponocování a cigaretového kouře, jak uvádí. Vydělala si však větší peníze, za které si časem mohla koupit malou garsonku v Praze.

Přiznává také, že v Praze jí bylo dobře a městu jako takovému naprosto důvěřovala. Proto se snažila využít každé možnosti. Svou pracovní kariéru odstartovala jako moderátorka zpráv v rádiu a do toho studovala. Nakonec se k tomu všemu přidalo ještě zaměstnání v TV Nova, a tak to bylo jednu dobu opravdu hektické.

„Po více než roce jsem se z toho tempa málem zhroutila a musela své aktivity redukovat. Skončila jsem v rádiu, ale naštěstí mě konkurz na Nově vynesl do pozice moderátorky zpráv ve Snídani s Novou, odkud jsem se později přesunula do Sportovních novin v hlavním vysílacím čase,“ uvedla.

Když přišla řeč na lásku a vztahy, Adamcová přiznala, že krom svého manžela zde nikdy s nikým nerandila. „Potkali jsme se, když začínal pořad Bingo na Nově v roce 1994, vzápětí jsme na sebe natrefili na pražské Národní třídě, šli na kafe a od té doby jsme spolu. A rovnou předesílám, že na veškeré televizní konkurzy jsem šla, aniž by o tom můj pozdější manžel věděl. Nesvěřovala jsem se mu s tím, protože jsem nechtěla riskovat ostudu, kdyby mi to nevyšlo,“ prozradila kráska.

Režisér Jiří Adamec ji okouzlil tím, že miloval svou práci, věnoval jí maximum svého času a byl a je v ní dobrý. „Když jsme se pak po mnoha letech náhodou potkali při práci, zafungovalo to přesně tak, jak jsem tušila. Čím to je, se mě neptejte. Neumím spočítat matematický příklad, ale s intuicí jsem na tom nejspíš velmi dobře,“ dodala.

Kromě intuace tak Adamcová věří i v energii a její přenos. Prozradila, že má dobrý odhad na lidi.

A co dodala ke svému novému postu mluvčí české vlády? Považuje to za správný krok ve své cestě?

„O tom, že ta cesta je správná, ani trochu nepochybuji. Kdyby už kvůli ničemu jinému, tak kvůli tomu, že se mi líbí slogan „ničeho nelituji“. Všechno má svůj důvod a všechno nám nakonec něco přinese, i kdyby nám toho hodně vzalo. A já se momentálně necítím být okradena,“ řekla i přes to, že občas dost bojuje s časem a mnoho věcí už nestíhá.

V nové práci se však cítí spokojená a užitečná. „Přála jsem si vrátit se k intenzivní práci, kde zužitkuji svoje vzdělání a zkušenosti. A kde se budu muset také spoustu nových věcí naučit, což mě posouvá vpřed. Neurčila jsem si předem, kam chci dojít, to jsem možná dělala ve dvaceti, dnes už ne. Dnes už vím, že cesta je mnohem důležitější než cíl,“ podotkla.

Adamcová se vyjádřila i k tomu, jak vnímá humbuk kolem obviněného premiéra Andreje Babiše . Dle svých slov tohle nijak neřešila: „Já s touto vládou nemám problém. Teď jsem u toho a vidím, s jakou intenzitou se řeší problémy občanů, a kolik energie je potřeba k tomu, abyste cokoli dotlačili k pozitivnímu, a pokud možno i rychlému, výsledku.“

Zdůraznila přitom, že pracuje pro Úřad vlády, nikoli pro politickou stranu. Její náplní je tedy úřednická práce, komunikace s novináři, příprava různých tiskových podkladů či výstupů. Velká část její práce se tedy odehrává v kanceláři u počítače. A dodává, že takové výstupy, s nimiž přichází do styku, nemají politický charakter.

„Úřad vlády je instituce, kde se především řeší konkrétní problémy občanů, ať už na osobní, nebo samozřejmě na vládní úrovni. V zásadě každé jednání má směřovat k jasnému výstupu a řešení problému, bez ohledu na barvu politické strany,“ doplnila.

Před tímto postem však byla moderátorka mámou na plný úvazek. A jak dodává, bylo to nádherné. Po narození syna se do zpravodajství v TV Nova mohla brzy vrátit, ale když se jí později narodila dcera, už to nešlo. Zůstala tedy doma, což ji trochu mrzelo.

„Televizi jsem měla ráda, strávila jsem v ní svůj téměř celý dosavadní profesní život. A kolegové ze sportovní redakce byli skvělí. Navíc jsem měla podporu rodiny, která by mi bývala s tou občasnou péčí o děti velice ráda pomohla. Člověk ale nemůže mít vše, takhle jsem to brala,“ řekla závěrem.