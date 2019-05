„Ono Adolf Hitler taky zrovna nevypadal ultra německy. Okamura je polomigrant.“ Zpěvák Banga se ostře opřel do lídra SPD

Hudebník rómského původu, který je známý také pod pseudonymem Gipsy, na sociální síti opravdu nešetřil slovy.

„Když se dívám na volební promo SPD a na něm je Tomio Okamura, přemýšlím nad tím, co je za tím úsměvem špatně. Ono Adolf Hitler taky zrovna nevypadal ultra německy, spíš byl vzhledově blíže kdejakému židovi, což se časem i dost řešilo, zda tam ve skutečnosti nějaké ty geny nebyly. Jenže mně prostě nejde do hlavy ta strašná divnost a vztek, co má tenhle člověk v očích. A vůbec i ty lidi, kterými se obklopuje. Proč to v něm je a je to tak silné? Vždyť i on je „polomigrant“,“ píše Banga v úvodu svého příspěvku na Facebooku.

V postu se dále zamyslel nad tím, proč tomu tak v případě Okamury je. Uvedl, že by chápal, kdyby šlo o velké peníze a on tak říkal cokoli, jen aby dosáhl svého. Podle zpěváka to ale není jen o penězích.

„On skutečně muslimy nenávidí, stejně jako cokoliv odlišného, tmavého, včetně nás Romů. Proč ale zrovna on?! Podle mne ho musí něco strašně frustrovat. Možná je tak strašně naštvaný, protože on sám musí bojovat se svou vlastní odlišností. Nebo ne? Vždyť se nad tím zamyslete – ani Čech, ani Japonec. Musel se s tím těžce vyrovnávat. Od mala to musel poslouchat, řešit ... On sám v minulosti přiznává šikanu. Čili mám podezření, že celé jeho SPD je prostě terapie. On to chce „všem natřít“. A chce všem dokázat, jak on „je slušný“ a jak „je jako oni“,“ myslí si Banga a dodává, že Okamura chtěla nejspíše za každou cenu zapadnout mezi většinu.

Rovněž se domnívá, že lídr SPD chtěl hlavně uznání, pro které byl připraven udělat cokoliv. „Teď má své lidi. Tu hromadu voličů SPD, které spojuje jedno jediné: NENÁVIST, která se tváří jako „láska k vlasti“. Ono co do vesmíru pošleš, to se ti taky vrátí. Tomio by si měl ale uvědomit, že je to jen iluze. Ne. Nepatří mezi tu většinu, kam vždy chtěl. Když převede tu nenávist někam jinam, v jeho případě na islám, Romy a imigranty, neznamená to, že se smířil se svou vlastní frustrací,“ konstatuje rómský hudebník.

Za vším dle něj tedy stojí to, že Okamura nejspíše nenalezl dostatek sebelásky a sebeuznání. Pro to má Banga vcelku pochopení, jelikož se sám dlouho musel vyrovnávat se svou vlastní odlišností, když nikam nezapadal

„Ale nakonec jsem ve dvaceti pochopil, že takhle to má být. Že možná nejsem typický Rom a ani typický Čech. Jsem ale Radek Banga a mám se takhle rád. A pokud mě bude mít někdo rád, chci, aby to bylo kvůli mé osobě, nikoliv kvůli tomu, že jsem Rom nebo Čech. A pochopil jsem, že holt existují lidi, co mě budou nenávidět, ať budu sebelepší člověk. Takhle to holt je. Člověk musí i přes to hledat na světě především to dobré,“ prozradil na sebe Banga.

Tím chtěl v podstatě říci to, že mu je Okamury líto. „Možná si prožil své. Možná to nezvládl lépe než takhle. Bohužel. Volební program SPD je pro mne absurdní, jde extrémně proti mému přesvědčení, především v rámci EU. Ukončím to citováním posledního modrého bodu programu: „Sociální projekty pro pracující rodiny v národních státech Evropy. Musí skončit demografická genocida evropských národů a jejich nahrazování imigranty.“,“ vyjádřil se k věci.

Poukázal však na to, že dnes existují lidé, kteří pracovat nemůžou a kteří práci zkrátka nedostanou. A je podle něj jedno, zda je to Rom či ne. Podle jeho názoru jsou zkrátka oblasti, v nichž je to s prací dost bídné. Zdůrazňuje i skutečnost, že lidé nad padesát jsou mnohdy záměrně vytlačováni z pracovních pozic, a to ne pro jejich nedostatky, ale naopak. Velké společnosti totiž mnohem raději uvítají levnějšího mladšího pracovníka, který nebude mít problém s nižším platem.

„Pane Okamuro, sociální projekty potřebují naopak tito lidé, nikoliv ti, co práci mají. 👉 A pokud chcete skutečně dodržet ten poslední bod, pak odstupte z SPD, neb vy sám jste pane výsledkem migrace. Ale vy nejste hloupý, dobře to víte... Možná byste to už měl konečně přijmout, pane Okamuro. ✌️ (Pravda vítězí),“ píše na konci svého příspěvku.

Pod tímto postem se okamžitě rozvinula diskuze. Někteří lidé s Bangou souhlasili a napsali, že to opravdu podal výstižně. Pár z nich se dokonce pustilo i do Okamury samotného.

„#itistrue každé slovo, bohužel. A to je na tom nejvíc zarážející,“ stojí v jednom z komentářů.

Objevili se však i uživatelé, kteří tvrdili, že zpěvák by tak dlouhý příspěvek nebyl schopen sám napsat: „Kdo mu to napsal? Sám by to nedal dohromady a písemně už vůbec ne!“ Jiní zase jeho projev okomentovali tak, že je „psychologické rozbory od amatérů baví“.

„Okamura je dle Vás flustrován tím, že není bílý. Vy budete flustrován tím, že jste cikán. V opačném případě byste to neřešil,“ myslí si o vyjádření Bangy další uživatelé sítě.