Babiš vyzývá, aby lidé dali padáka současným českým europoslancům a volili pro silné Česko

Jen několik dnů zbývá do voleb do Evropského parlamentu. V této souvislosti Andrej Babiš oznámil, co dělá pro Česko, jak chrání národní hodnoty a také předvedl zajímavý „katastrofický scénář“, pokud by kvóty na nelegální migranty byly přijaty. Premiér to v neděli napsal na své facebooové stránce.

„Ochráníme naši národní suverenitu. To je naše hodnota. Jsme tak stabilní a bezpečná země, že se ostatní státy od nás můžou učit,“ hrdě napsal český premiér.

V tradičním nedělním poselství si Andrej Babiš nevystačil jen s pracovním hlášením za minulý týden. Do příspěvku na sociální síti také napsal hodně z toho, co by chtěl, aby si lidé přečetli právě před letošními volbami do Evropského parlamentu. Volby v Česku proběhnou tento pátek a sobotu.

Na začátku premiér připomněl, jak ráno 29. června 2018 společně s kolegy z V4, včetně Viktora Orbána, prosadili zrušení kvót na nelegální migranty, které státům chtěl nadiktovat Brusel. V souvislosti s ním předvedl takzvaný katastrofický scénář, co by hrozilo, pokud by prosazení zrušení kvót bylo neúspěšné.

„Hrozilo, že do roku 2017 by jich přišlo 2 691. Prý jenom jednorázově. Jenže v momentě, kdy bychom akceptovali rozhodnutí Evropské rady a kvótu splnili, nic by nebránilo tomu, aby se stejný princip opakoval znovu a znovu. Automatický přerozdělovací systém. (...) U nelegálních migrantů bychom neznali ani skutečnou zemi jejich původu, ani pravé jméno, ani věk, ani úmysly. Jejich doklady totiž neříkají vůbec nic, protože buď je v nich jen to, co ONI SAMI nahlásí v záchytných centrech, nebo jsou padělané,“ řekl Babiš s tím, že pro tyto kvóty hlasovali europoslanci z TOP 09, STAN, ČSSD a KDU-ČSL.

Dále Andrej Babiš vyzval čtenáře, aby přišli k volbám a podpořili tak jeho a také poslankyni Ditu Charanzovou a Martinu Dlabajovou. Připomněl, že tam mají číslo 30. Poukázal i na to, že všichni ostatní poslanci v Evropském parlamentu nedělají nic a je potřeba je vyměnit.

Premiér nezapomněl ani to, že minulý týden se v Lucemburku u Soudního dvora Evropské unie projednávala žaloba Komise proti České republice, Maďarsku a Polsku ve věci nepřijímání migrantů. Do konce roku má soud rozhodnout. Uvedl, že s žalobou nesouhlasí, protože relokační schéma bylo od začátku nefunkční a jeho platnost skončila už v září 2017 a že bude v každém případě dál bojovat za zájmy České republiky.

K otázce dvojí kvality potravin na území České republiky Babiš uvedl, že poté, co poslanci TOP 09 a KDU-ČSL a také i dva bývalí poslanci za ANO jej zradili, musel to vzít do vlastních rukou a vyřešit to s pozice vlády:

„Mluvil jsem už se všemi obchodními řetězci. Billa, Globus, Coop, Kaufland, Penny, Makro, Tesco, Lidl, Albert a Flop.

A taky s těmi největšími nadnárodními výrobci. Nestlé, Coca Cola, Unilever, Dr. Oetker, Danone, Mondelez, Ferrero a Bigfood.

Řekl jsem jim všem naprosto jasně, že dvojí kvalitu ODMÍTÁM a Češi si ji nenechají líbit.“

Závěrem pak dodal, že vinu nese Brusel a že současní europoslanci musejí být vyměněni, jelikož v Evropě neprosadili nic ve prospěch naší země.

„Nebojte, nemusí vám být líto jim dát padáka. Žádný strach. Mají vyděláno, budou se mít dobře až do konce života. Teď je na čase napravit jejich chyby a zařídit, aby se taky měli dobře občané České republiky,“ napsal premiér.

Čeští kandidáti do Evropského parlamentu celkem usilují o 21 křesel, které Česká republika v Evropském parlamentu má. Mnozí politici před volbami zvýšili aktivitu na sociálních sítích. Přední kandidátka za KSČM Kateřina Konečná je přesvědčená, že pokud půjde EU současnou cestou, mnoho dobrého nás nečeká. Na Facebooku sdílela postup, kterým se to dle ní dá změnit a také zmínila dvojí kvalitu potravin.

„Prvotním krokem by mohlo být, že se EU začne o sociální otázky zajímat. Zatím byla příliš zahleděná do vytváření jednotného trhu, což se jim povedlo tak „skvěle“, že máme dvojí kvalitu potravin. Evropské instituce však nesmí být pod vlivem korporací (ukončení praxe tzv. Otočných dveří) a musí existovat efektivní způsob, kterým se občané budou podílet na navrhování legislativy (např. ECI),“ napsala mimo jiné Kateřina Konečná.