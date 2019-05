Schwarzenberg objevil velkou hrozbu, která je horší než komunisté

Bývalý ministr zahraničních věcí v rozhovoru uvedl, že se nebojí komunistů. Prozradil také, co mu dnes dělá největší starosti. Co teda považuje za hrozbu, která předčí i komunisty?

„Třeba lidi, kteří hlasují nějakým způsobem, i když vědí, že to není správné. Například v případě zdanění církevních restitucí spousta poslanců z ANO a jiných stran ze stranické kázně hlasovala pro zdanění, i když říkali, že vědí, že to je blbost a že to nemůže obstát u Ústavního soudu. Říkali si, my to odhlasujeme, beztak to Ústavní soud zruší,“ řekl a dodal, že takový přístup k demokracii je naprosto otřesný a zcela nezodpovědný. „To jsou největší nebezpečí. Zbabělost a pokrytectví jsou větší nebezpečí než zastaralá ideologie,“ myslí si.

Kromě toho má Schwarzenberg strach i „ze strašidel minulosti“. Domnívá se totiž, že nalezneme nové blbosti a nová šílenství, která budou představovat opravdové nebezpečí pro naši dobu. Podle něj to však nyní nebude stejné jako předtím, jelikož čas se nikdy nevrátí do minulosti. Z minulosti však mohou někdy působit poněkud nešťastné vlivy, dodal.

Pokude jde o politiku, předseda TOP 09 okomentoval i skutečnost, že českého premiéra Andreje Babiše i po všech skandálech stále podporuje asi 30 % voličů. Proč tomu tak podle zkušeného politika je?

„Poměrně dlouho je u nás velká konjunktura, lidi vydělávají, a on všem lidem, někdy až trochu moc na hospodářské poměry, přidal na platech. Prostě rozdává všemi čtyřmi, tak je oblíbený. To není těžké, když vláda nemyslí na strýčka Příhodu, nemyslí na to, že přijdou také horší časy, a vydává stále víc, tak samozřejmě u neznalých lidí, kteří vidí jen svoji výplatní pásku, stoupá její oblíbenost,“ uvedl svůj pohled na věc.

Dalším tématem rozhovoru se staly i časté návštěvy českého prezidenta Miloše Zemana do Číny. K tomu Schwarzenberg dodal, že frekvence takových náštěv je na úvaze pana prezidenta. Přesto však dodal, že vzhledem k tomu, že „celý náš export do Číny a do Ruska dohromady dosahuje výše exportu do Bulharska, tak je to trochu přehnané“. Přijímaní Zemanovi na vysoké úrovni v Pekingu mu sice možná lichotí, ale i tak si předseda TOP 09 myslí, že je trochu zbytečné jezdit tam tak často.

A nezůstalo jen u prezidentových zahraničních návštěv, ale řeč přišla i na cestu komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do Doněcké lidové republiky. Za tu byl dotyčný hojně krizitován, například i ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem. K této neoficiální návštěvě se Schwarzenberg vyjádřil následovně:

„Z videa je vidět, že z jeho návštěvy udělali oficiální návštěvu s hymnou, s vlajkami, s přijetím tzv. prezidentem. On říká, že to byla čistě soukromá návštěva, tak to byla soukromá návštěva. A vzhledem k tomu, že neměl žádné pověření, v tom smyslu to byla soukromá návštěva. Ale provedlo se to tak, jako by to byla oficiální návštěva,“ řekl a dodal, že okamžitou reakci petříčka považuje za jeho povinnost.

Takové návštěvy by však na Českou republiku mohly v Evropské unii i u jejích spojenců v NATO vrhnout poněkud zvláštní světlo. „Když se podívají, o jakého poslance jde, a vidí, že je to komunista, pokrčí rameny. Co si mohou říci?“ podotkl politik.

V neposlední řadě se vyjádřil také k demonstracím proti nově zvolené ministryni spravedlnosti Marii Benešové.

„Já v zásadě vítám, když se lidé starají a demonstrují za nezávislost justice. Ta je vždycky ohrožena. Zažil jsem, jak se vlády pokoušely přeměnit justici v politický nástroj, takže když si lidé uvědomují nebezpečí a demonstrují za nezávislost justice, je to zajisté velice prospěšné,“ okomentoval věc Schwarzenberg.

Ten závěrem dodal, že každá moc, a to i ta za demokratické vlády, se pokouší ovlivnit justici, proto je bdělost na místě.