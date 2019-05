„Zklamala jsi mě.“ Internet nepotěšilo malé poprsí Kadeřávkové, která se ukázala v plavkách

Česká herečka Anna Kadeřávková, kterou proslavila především role Roziny Maléřové v seriálu Ulice, vystavila své tělo v plavkách. Nevinná, a zároveň sexy, fotografie však některým fanouškům nepřinesla to, co by od ní očekávali. Holt, člověk se nemůže zavděčit všem.