Česká vláda schválila zákaz prodeje potravin dvojí kvality. Za porušení hrozí vysoké pokuty

Potraviny, které jsou pod stejným označením nabízeny v různých zemích Evropské unie, ale liší se svým složením, již nebude možné uvádět v České republice na trh.

„Vláda na dnešním jednání schválila novely zákonů, které řeší problematiku dvojí kvality potravin a dalšího zboží,“ informoval úřad vlády na Twitteru.

„Cílem našeho návrhu je, aby potraviny, které se svými vlastnostmi liší, výrobci spotřebitelům nenabízeli ve stejném obalu, označení, barvě, grafice či se stejným marketingem,“ řekl již dříve ministr zemědělství Miroslav Toman.

© AFP 2019 / Michal Cizek Tak to je něco! Ministr zemědělství prozradil, jak hodlá bojovat s dvojí kvalitou potravin

Uvádí se, že na dodržování zákazu dvojí kvality bude dohlížet Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Podle toho, v jaké podobě projde návrh Sněmovnou , se určí přechodné období na přeznačení výrobků.

„Problém s dvojí kvalitou potravin se týká především nadnárodních společností. Nemůžeme připustit, aby fakticky existovali občané několika kategorií. Je nutné spotřebitelům zajistit férové zacházení,“ uvedl ministr.

Za porušení nařízení v novele zákona by tak měla být udělována tučná pokuta, a to až ve výši 50 milionů korun. Zaplatit ji přitom budou muset v případě porušení obchodníci, nikoliv nadnárodní výrobci.

Ze zavedení přísnějších pravidel a případného postihu ze strany Evropské komise však český ministr strach nemá.

„To, že zpřísňujeme a jdeme nad rámec, to je v pořádku, protože do budoucího europarlamentu jsme domluveni s paní europoslankyní Olgou Sehnalovou i s panem Pavlem Pocem, že toto téma budou točit dál, protože pro nás to nekončí volbami, ale je to téma dlouhodobé,“ uvedl.

Mimo jiné je daný návrh zaměřen na přísnost definice české potraviny. Ta je v tomto případě zmírněna. Uvádí se, že danou věc do zákona prosadil exministr Marian Jurečka ( KDU-ČSL ).

„Dosavadní znění nezohledňovalo fakt, že některé složky nelze z objektivních důvodů na území České republiky získat. Přesto výroba z těchto složek je v rámci Česka tradiční a rozšířená. Týká se to zejména čokoládových bonbonů a čokolády, čaje, kávy, kávoviny nebo rýžových extrudovaných a pufovaných výrobků,“ vysvětlil Jurečka, proč takovou věc navrhl.

Kromě zmírnění však daný návrh novely obsahuje i jedno zpřísnění, a to u masa. Konkrétně jde o možnost označování produktu za český, a to jen v případech, kdy je poražené zvíře narozené a odchované v České republice.

Novela také umožňuje, aby zaměstnanci SZPI dle novely mohli zastírat při kontrolních nákupech svou totožnost. Podle resortu je totiž zapotřebí zajistit, aby měli daní inspektoři chráněné osobní údaje a aby nebyly kontroly mařeny.

„Důkazy získané při kontrole inspektorem jednajícím se zastřenou totožností budou plně využitelné v navazujícím řízení, které vede SZPI jako příslušný orgán pro toto řízení. Skutečnost, že inspektor jednal se zastřenou totožností, bude utajena po nezbytnou dobu, aby došlo k naplnění účelu kontroly – z hlediska kontrolované osoby je tato okolnost naprosto nepodstatná,“ vyjádřil se k věci úřad.

© Depositphotos / Yelenayemchuk Babiš: Dvojí kvalitu potravin lze řešit až po volbách

Již v minulosti ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) avizoval, že stát předloží novelu zákona zakazující prodej veškerého zboží nabízeného v různých zemích v různé kvalitě, ale ve stejném obalu.

Ministr zemědělství dříve prohlásil, že cílem rezortu jsou levnější a zároveň kvalitnější a výhodnější tuzemské potraviny pro lidi. „Dlouhodobě propagujeme české kvalitní výrobky, ať je to Klasa, Regionální potravina, česká potravina nebo české cechovní normy potravinářské komory. Neříkáme spotřebiteli, co si má kupovat, ale ukazujeme mu, co je z našeho pohledu kvalitní,“ dodal tehdy k věci.