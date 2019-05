Může se i z komika stát politik? Ondráček prozradil, co by měl okamžitě udělat nový ukrajinský prezident

Volodymyr Zelenskyj dnes nastoupil do funkce prezidenta Ukrajiny. Prvním jeho činem bylo rozpouštění parlamentu. Podle poslance PS PČR a člena KSČM Zdeňka Ondráčka to však nestačí. Komunista uvedl počet kroků, které by podle něj měl podstoupit nový ukrajinský prezident, aby se z komika stal opravdový politik. A je nutné uznat, že si přitom vůbec nebral servítky.

Dalším krokem by mělo být okamžité zastavení palby na Donbasu a oboustranné dodržování Minských dohod, píše Ondráček ve svém příspěvku na Facebooku.

„Poté zadržet bývalého prezidenta Porošenka, ministra zahraničí Klimkina a další z polofašistické vlády, které je třeba postavit před soud!!!“ dodává.

Jen poté se z hlediska českého poslance i z komika může stát politik.

„To se našim mocipánům ve vládě, kteří před volbami vsadili na toho nesprávného koně, líbit nebude 🤔😃. Už se těší na ty komentáře, že za tím stojí Rusko a samotný Putin,“ uzavřel celou věc Ondráček.

Nově zvolený prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj dnes na slavnostním zasedání Nejvyšší rady složil přísahu ukrajinskému lidu, po němž předsedkyně Ústavního soudu oznámila, že se Zelenskyj ujme funkce hlavy státu.

Ve svém projevu v Nejvyšší radě Zelenskyj označil za hlavní prioritu příměří na Donbasu. Další výzvou označil návrat kontroly Kyjeva nad Krymem a Donbasem. Bezprostředně po své inauguraci Zelenskyj oznámil poslancům, že rozpouští parlament. Dodal také, že během dvou měsíců z funkce odvolá ministra obrany, šéfa tajné služby SBU a generálního prokurátora. Podle kyjevských médií si Zelenskyj chce tímto krokem zajistit podporu parlamentu, ve kterém téměř nemá stoupence.

Českou republiky na ceremoniálu zastupoval předseda Senátu Jaroslav Kubera, ze Slovenska dorazil eurokomisař a neúspěšný kandidát na slovenského prezidenta Maroš Šefčovič.

Zdeněk Ondráček se přednedávnem dostal do středu pozornosti kvůli své cestě do Doněcké lidové republiky, která vyvolala vlnu kritiky. Odsoudili ji například premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Tomáš Petříček. Navíc v neděli šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek prohlásil, že návštěvou se bude nejspíše zabývat Poslanecká sněmovna. Ondráčka se však zastal prezident Miloš Zeman, který prohlásil, že pokud je to soukromá cesta, tak do toho nic nikomu není.

Sám poslanec tvrdí, že se jednalo o jeho soukromou návštěvu, kterou netřeba vysvětlovat.

„Přivezl jsem tam humanitární materiál. Setkal jsem se tam s mnoha lidmi, se kterými jsem diskutoval. Nic vám není po tom, o čem jsem diskutoval, protože se jedná o soukromou cestu,“ okomentoval věc politik.