„Spletla si svůj úřad s politickou stranou.“ Poslanec za ODS doslova rozdrtil návrh Šabatové zařadit sňatky gayů do škol

Takové počínání ochránkyně práv Skopečka pořádně zvedlo ze židle. A je to znát i z jeho příspěvku, který publikoval na sociální síti:

„Ombudsmanka Šabatová si spletla svůj úřad s politickou stranou a jako hlavní programový bod zařadila sňatky homosexuálů. Pokud chce tlačit podobná politická témata, a to dokonce i do škol, ať odejde z nezávislého úřadu a kandiduje za progresivní levici.“

​Na status poslance ODS reagovali lidé na sociální síti různě. Někteří se nad krokem Šabatové pozastavovali a dali Skopečkovi za pravdu.

„Tahle ctihodná paní mě nejvíc nadchla svou myšlenkou změnit policejní předpisy a jasně stanovit Policii ČR, jak se k této komunitě chovat. Člověk pomalu dochází k názoru, že v české kotlině je ideální být teplej cikán. Bože, Ty to vidíš!“ reagovali někteří jedinci.

Jiní naopak s iniciativou ombudsmanky souhlasili.

„Ombudsman= ochránce lidských práv. To jsou práva, která stejná garantuje ústava všem, tedy i homosexuálům. Takže ne, Šabatová se neplete. Tradičně se pletete vy, když se vaší politickou agendou pokoušíte potlačovat lidská práva vašich spoluobčanů,“ argumentoval jeden z uživatelů.

I další z komentujících souhlasil s tím, že povolení sňatků homosexuálů není vůbec politickým tématem, ale jde o zrovnoprávnění všech na stejnou úroveň. „Politické je jejich blokování, obzvláště z náboženských důvodů, které nemají v sekulárním státě místo. Víru si praktikujte sám doma, necpěte ji do životů těch, co nemají zájem,“ stálo v jednom z komentářů.

A objevily se i kousavé komentáře na adresu samotného Skopečka: „Už se těším až malý Klaus ohlásí svůj nový přírůstek do strany. Malého Skopečka. V ODS si hodně oddechnou.“

Skopeček svým příspěvkem reagoval na to, že veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová v pátek v Brně uvedla, že bude chtít danou situaci změnit k lepšímu. Reagovala tak na výsledky průzkumu, který pojednával o tom, jak se cítí menšiny v Česku . Průzkum byl realizován na počest Mezinárodního dne proti homofobii.

Šabatová tak plánuje uzákonit sňatky gayů či transgender lidí, ale také změnit školní osnovy či školit v této věci policisty.

„Ukázalo se, že pouhé registrované partnerství je pro ně i pro veřejnost kvůli právním a symbolickým rozdílům pouze podřadným svazkem. Nyní máme jedinečnou příležitost to narovnat, protože novela zákona už leží ve Sněmovně a ta by ji měla už při svém dalším jednání pustit do druhého čtení,“ prozradila tehdy.

Výzkum také mimo jiné odhalil, že takzvaní LGBT+ lidé se nejčastěji potýkají s diskriminací ve škole, v zaměstnání či na úřadech. Ombudsmanka je tak přesvědčena, že se na policii tito lidé často setkávají se zesměšňováním, a proto chce vládě a poslanecké sněmovně doporučit úpravy v Trestním zákoníku.

Ombudsmanka má rovněž v plánu v této věci oslovit celou řadu institucí:

„Ministerstvo školství může do školních osnov zařadit výuku o těchto skupinách. Nebo policejního prezidenta Jana Švejdara kvůli osvětě v řadách policistů a změnám v předpisech ohledně chování k této komunitě,“ vyjmenovala své plány do budoucna.