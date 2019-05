Češi zbohatli. Teď topí víc než jejich sousedé

Průzkum portálu Ušetřeno.cz zjistil, že téměř 70 procent Čechů má přes den stálou teplotu ve své domácnosti okolo 21–25°C. Znamená to tedy, že jsou místní obyvatelé teplomilní? Nebo to svědčí o ekonomickém pokroku obyvatelstva? Pozoruhodná čísla pro Sputnik okomentoval inženýr Vladimír Štěpán, který je analytikem v oblasti energetiky a jednatelem společnosti ENAS.

Podle nového průzkumu, který byl realizován na přelomu dubna a května, jen třetina oslovených respondentů preferuje ve své domácnosti teplotu 15 až 20°C. V noci stejné teplotní rozmezí upřednostňuje 73 % dotázaných. Zatímco jen 16 procent lidí snižuje topení na úroveň 10 až 15°C.

Pokud se zaměříme na průměrnou teplotu v domácnostech v zimním období, z průzkumu vyplývá , že v České republice se v domácnostech topí stejně jako v Dánsku a na severu Evropy: v průměru na 18 stupňů Celsia. O stupeň víc své domy ohřívají Maďaři. Nicméně, Češi zásadně preferují teplejší domácnost, než je tomu například ve Francii (17°C) či ve Velké Británii (pouhých 15°C). Uvádí se, že z evropských států nejvíce za vytápění domácností utrácí v Lucembursku, Maďarsku a Litvě.

Tyto údaje podle inženýra Štěpána svědčí především o stavu nemovitosti a zlepšení ekonomické situaci obyvatel. „Vysoká spotřeba je způsobena, za prvé, tím, že spousta domů stále není zateplena. Za druhé, v ČR se v poslední době hodně zvýšily platy a lidé na to mají. Je tady určitá snaha o zvýšení životní úrovně,“ řekl Štěpán.

Sputnik také ověřil, zda může výrazné šetření ve spotřebě energií snížit ceny za energetické zdroje. Podle experta však spotřeba v domácnostech na ceny energetických zdrojů nemá vliv. „Na ceny energie to nemá vliv, protože by to znamenalo regulovanou složku energie. Víceméně tato komodita vyplývá z ceny na burze (středoarabské burzy, zejména v Německu, pozn. red.), takže to s tím moc nesouvisí. Ale jedině ta regulována složka, když máte menší spotřebu, tak je potom ta fixní platba na jednotku vyšší. Ovšem, to není podstatná část ceny a nemělo by to způsobit žádné zásadní zvýšení ceny,“ dodal.

Topení plynem vyjde až dvakrát levněji než elektřina. Výhodnou možností je také topení pomocí bojleru. Co se týče alternativních zdrojů topení pro zajištění soukromé energetické bezpečnosti, pan Štěpán doporučuje několik možností. „V Česku je trend takový, že strašně stoupají ceny energií, ale skutečně dvakrát tolik než ceny plynu nebo uhlí. Pokud jde o topení, tak se prosazují úsporné elektrické panely, které mají o třetinu nižší spotřebu než přímotopy,“ řekl odborník.

Také připomněl, že pro topení uhlím už platí zákaz a budou se kontrolovat emise z komínů. „Uhlí se spíše nahrazuje, stát dotuje nahrazování starých kamen topením na plyn nebo něčím jiným. Pak tady zbývá biomasa nebo štěpka, to znamená přírodní dřevo. Tady se ale pomalu zjišťuje, že to má stejné emise jako uhlí. Proto tady určitě k rozšíření dojte, je to docela drahá záležitost. Velký výběr není, proto je v Česku spíše snaha snižovat spotřebu domácností, zateplovat domy, kupovat si například kondenzační kotly na plyn nebo panely na elektřinu, pokud nemají zavedené přípojky,“ pronesl na závěr pan inženýr.