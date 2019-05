Majerová Zahradníková: Podívejte se do Německa, kde dnes naprosto legitimně diskutují o pedofilii

Koordinátoři nové politické strany syna bývalého prezidenta České republiky, Václava Klause mladšího, mají být představeni veřejnosti dne 10. června v Praze.

Jeden ze směrů politiky nového hnutí je však již známý. Jedním z pilířů nové strany se stalo heslo „braňme normální svět“. Spolupracovnice Klause mladšího, tlumočnice, překladatelka a politička Zuzana Majerová vysvětlila, co ten pojem znamená.

„Je to jednoduchost, přímočarost. Není to svět nějaké elity. Bohatství vzniká z práce, stát se nemá plést lidem do života, daně mají být nízké, sociální systém jen pro potřebné, rodina je základní jednotka společnosti atd.,“ sdělila poslankyně.

© AFP 2019 / Pau Barrena „Spletla si svůj úřad s politickou stranou.“ Poslanec za ODS doslova rozdrtil návrh Šabatové zařadit sňatky gayů do škol

Majerová Zahradníková se zaměřuje na školství, a proto zvláštní pozornost v budoucích stranických aktivitách bude věnována zrušení plošné inkluze, navrácení důležitosti a podpoře speciálních škol.

„Třeba v oblasti školství je to svět bez inkluze, bez přehnané byrokracie, je to absolutně odpolitizované školství. Dnes jsem si zrovna četla, že paní ombudsmanka Šabatová by chtěla, aby sňatek gayů a leseb byl zakotven ve výuce občanské výchovy. To jsou přesně věci, na které říkám rezolutně Ne,” reagovala politička.

Homosexuální sňatky podle Majerové Zahradníkové jsou největším ohrožením tradiční rodiny a v podstatě jsou porušením demokratického principu:

„Demokracie je v principu vláda většiny, která respektuje celek. V poslední době jsme ale svědky toho, že si menšiny nárokují rovnocenné podmínky a vydávají to za své právo,“ vysvětlila.

V rozhovoru Majerová Zahradníková vyjádřila obavy, že tolerantní postoj k homosexuálním manželstvím může vést k rozhovorům o pedofilii a zoofilii jako normě:

„Přesně to jsou ta Overtonova okna, která byla dříve tabu a teď se víc a víc otvírají. Podívejte se do Německa, kde dnes naprosto legitimně diskutují o pedofilii. Je to salámová metoda, kdy neustále ustupujeme a potom se nestačíme divit,“ řekla poslankyně.

Tyto obavy nejsou bezdůvodné. Ještě nedávno v Nizozemsku působilo hnutí „strana pro lásku k bližnímu, svobodu a rozmanitost“. Mezi hlavní programové body této strany patří snížení věkové hranice pro legální pohlavní styk na 12 let (strana též uvažuje o úplném zrušení takovéto hranice), legalizace zoofilie, dekriminalizace soukromého držení dětské pornografie a tak dále. Haagský soud uznal činnost strany jednou z forem „svobody projevu“, čímž legalizoval toto sjednocení. Oficiálně se účastníkům nepodařilo hnutí zaregistrovat kvůli nedostatečnému počtu podpisů.

Zuzana Majerová Zahradníková nejednou hovořila o integraci a toleranci. Takže zprávu, že se ve Švédsku studenti z rodin migrantů, kteří nezvládají místní jazyk, budou učit v rodném jazyce, označila za „cestu do pekel“.