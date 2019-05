„Tato ideologická indoktrinace se liší od komunistické pouze jednou věcí.“ Klausův institut rozdrtil Člověka v tísni

Smyslem tzv. týdnů mediálního vzdělávání, které probíhají od 20. května do 28. května na základních a středních školách, má být „posilování mediální gramotnosti žáků a studentů“, říká na svých stránkách organizace Jeden svět na školách.

„Nejde o nic jiného, než o další ideologickou indoktrinaci českých středoškoláků, kterou je třeba zcela zásadně odmítnout. Na základě dlouhodobých zkušeností s názory Člověka v tísni víme, co budou při „výuce“ středoškolákům „vštěpovat“. Samozřejmě pouze to, že studenti jsou neustále vystavováni jakýmsi neurčitým, za to však údajně velmi účinným mediálně- demagogickým manipulacím tu Rusů, tu Číňanů, tu xenofobů - prostě lžím přicházejících od lidí, kteří to s „naší EU nemyslí dobře,“ píše Institut Václava Klause.

Podle názoru IVK je úkolem studentů na středních školách studovat fundamentální předměty, a nikoli být oběťmi indoktrinace. Klasické studium předmětů nesmí být zaměňováno na „nalejvárny“, které se od těch komunistických liší pouze tím, že probíhají v moderních kulisách“.

Kdyby studenti řádně a do hloubky studovali, potom by žáci měli zcela přirozeně k dispozici dostatečné množství nástrojů, s jejichž pomocí by se snadno orientovali ve světě i bez politických agitátorů, myslí si autor článku IVK Ivo Strejček.

Organizace Člověk v tísni na svých stránkách informuje, že v letošním roce se do akce zapojilo 63 novinářů a 14 organizací.

„Je příznačné, že se týdnů mediálních masáží na středoškolské mládeži ujala „nezisková“ společnost Člověk v tísni. Jednak proto, že z jejího lůna vycházejí zdatní a osvědčení bojovníci za „nový a lepší eurosvět“, jednak proto, že tahle mise je bezpochyby dobře zaplacená,“ píše autor Institutu Václava Klause, přičemž o členech organizace Člověk v tísni hovoří jako o „novodobých soudruzích“.

Organizace Člověk v tísni spoluzakladatelkou organizace Prague Civil Society Centre. Ta v minulosti byla usvědčena z toho, že provádí na území bílého Sovětského svazu semináře, na nichž učí profesionální revolucionáře, jak vyvolat občanské nepokoje a provést převrat ve vybraných zemích, a to i pomocí otevřených lží a nepravdivých informací.

Konkrétně se jednalo o seminář CampCamp 2018, jehož se tajně zúčastnili žurnalisté televizní společnosti RT. Ti se stali svědky toho, jak školitelé učili účastníky používat mediální manipulace, vytvářet falešné zprávy a šířit lži, aby s jejich pomocí vyvolali občanské nepokoje za účelem svržení nepohodlných vlád a prezidentů. Účastníci fóra pocházeli ze zemí bývalého Sovětského svazu, včetně Ruska.

Pražská nadace Prague Civil Society Centre je placená z rozpočtu Spojených států Amerických na základě zákona o čelení nepřátelům Ameriky — Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Ten přímo vyděluje peníze na „čelení ruskému vlivu".

K činnosti pražské neziskovky, která podle všeho působí jako týl pro vedení informační války proti Rusku a dalším zemím bývalého Sovětského svazu, se rovněž vyjadřovala hlavní redaktorka agentury Sputnik a televize RT Margarita Simoňanová. Ta prohlásila, že za podobnou činnosti by „v USA šli všichni do vězení", a to „včetně organizátorů a školitelů".

Ředitelem organizace Prague Civil Society Centre je Šimon Pánek. Ten je rovněž ředitelem organizace Člověk v tísni, jež pořádá výše zmíněné „týdny mediálního vzdělávání“ na českých základních a středních školách.