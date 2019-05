Ví, na co umře. Česká poslankyně se snaží zrychlit přípravu zákona o eutanazii. Podaří se jí to?

Poslankyně Věra Procházková (ANO), původním povoláním anestezioložka, hodlá bojovat o zakomponování do české legislativy zákona, který se týká choulostivého tématu, a to eutanazie. Chce to mít hotové už na konci letošního roku. Moc s tím spěchá, protože je přesvědčena, že zemře na rakovinu.

Takhle otevřeně v rozhovoru pro Blesk zdůvodnila svůj záměr poskytnutí možnosti lidem, kteří jsou smrtelně nemocní, aby si zvolili svou smrt. Tato norma má být zrealizována za striktně stanovených podmínek a bude mít název podle lucemburského vzorku „Zákon o eutanazii a asistované sebevraždě“.

V této souvislosti je nutné připomenout, že existují různé druhy eutanazie

1. Během asistované sebevraždy si jed podá sám pacient.

2. Aktivní eutanazii provádí přihlížející.

3. Pasivní eutanazie znamená „nechat zemřít“ a zahrnuje odpojení od plicní ventilace, zastavení léčby.

Jistota poslankyně v tom, že umře na onkologické onemocnění, je zdůvodněná tím, že všichni v její rodině zemřeli na rakovinu. Podle jejích slov umírali způsobem, který se poslankyni vůbec nelíbil.

„Ten zákon dlužím svým zemřelým, i sobě. Já mám 100% genetiku, která předpovídá, že zemřu na rakovinu, už mám i vyšetření. Všechny nás to čeká a já bych chtěla mít možnost se rozhodnout. Byť jsem lékařka a mohla bych si ty léky nadávkovat sama. Chci ale, aby když budu umírat, tak aby u toho mohla být moje rodina, aniž by byla trestně stíhaná. Dneska totiž můžete spáchat sebevraždu, ale člověk, který se o záměru dozví, to musí nahlásit – proč to ale dělat v případě nevyléčitelně nemocných?,“ argumentovala svoje stanovisko Procházková, když popisovala situaci v rodině.

Mezi důležité body zákonu poslankyně jako první uvedla místo provedení eutanazie - buď v mobilním, nebo kamenném hospici, nikoliv v nemocnici. Navíc mezi kritéria patří věk nad 18 let, pak žádní psychiatričtí pacienti a musí to být opravdoví pacienti s nevyléčitelnou chorobou.

© Depositphotos / Ralwel Vědci našli způsob, jak zabránit smrti způsobené rakovinou

Podle jejího návrhu musí žádost podat sám pacient, tu pak musí schválit komise, která by měla být složená z právníků, lékařů i pacientů. Navíc výkon bude legální pouze pro občany ČR, možná i pro ty, kteří v České republice dlouhodobě pracují a mají české zdravotní pojištění.

„Cesta je ještě dlouhá a na ní nás ještě čeká i zlepšení paliativní péče, což je součástí mé snahy, aby zákon o eutanazii byl potřebný jen pro pár jedinců, kteří si ji i přes veškerou péči budou přát. Aby měli na výběr a nemuseli se bát,” dodala politička s lékařským vzděláním.

U uživatelů sociálních sítí se zmíněný návrh s velkou podporou nesetkal.

„Bohužel se zatím zneužilo vše, co se dalo zneužít. Mám obavy z nátlaku na těžce nemocné,“ napsal na Facebooku Petr Pruner.

Jiní komentující vyvedli téma skoncování se životem nad rámec eutanazie a přišli s nápadem klasické sebevraždy.

„Považuji právo na určení času, kdy už život pro mě nemá význam, za důležité. Jistě, nelékař může ‚elegantně‘ skočit pod vlak, oběsit se atd., nebo odejít v kruhu svých!” uvedl na Twitteru Zbyněk Veselský.

Dříve v ČR došlo minimálně ke dvěma pokusům prosadit podobný zákon. Nikdy se to však nepovedlo. Poslední podobný návrh vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL odmítla v roce 2016. Předloha počítala s tím, že by tuto možnost měli mít jen lidé v beznadějném stavu, ale žádost by posuzovala komise. Sněmovna podobnou úpravu zamítla už v roce 2008.

V dnešní době usmrcení na žádost, tedy se svolením poškozeného, je z hlediska českého trestního práva nedovolené a je posuzováno jako vražda.

Dříve média informovala o tom, že ve Sněmovně vzniká návrh zákona na legalizaci eutanazie. Zrovna Věra Procházková se stranickým kolegou Milanem Brázdilem to oznámili na konferenci České lékařské komory. Podle průzkumu, jehož výsledky byly prezentovány na konferenci, kolem 55 procent českých lékařů a 70 procent sester s eutanazií souhlasí.