Při demonstraci na Václaváku vypadl na 20 minut signál. Babiš prý může za těhotné děti

„Vyzýváme politiky, aby dodržovali základní demokratické a ústavní principy.“ (Rekonstrukce státu)

„Hlídáme mocné, aby vládli odpovědně a ctili demokracii. Přidejte se k nám!“ (Rekonstrukce státu)

21. 5. 2019 hnutí Milion chvilek pro demokracii svolalo mítink na Václavské náměstí v Praze. Podle slov pořadatelů přišlo 50 000 lidí. Kdybychom porovnali demonstraci, ke které došlo z popudu SPD (čtvrtek 25. dubna) nebo demonstraci, jíž se účastnil Tomio Okamura v Miláně (18. 5.), v obou dvou citovaných případech byla velmi aktivní policie, na Piazza del Duomo viděl reportér Sputniku dokonce vojáky i policisty s automatickými zbraněmi zavěšenými přes rameno. V případě demonstrace z Václavského náměstí z dnešního dne, policie sice byla přítomná, ale člověk musel její příslušníky usilovně v davu hledat. Z tohoto hlediska vzniká dojem, jako kdyby šlo v případě Milionů chvilek o žádoucí akci, bráno optikou současného systému.

© Sputnik / Vladimír Franta Demonstrace proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové

„S řepou jsi začal a s řepkou skončíš…“ (Antibabišovský transparent)

„Když svini narostú rohy…stane sa z ní ne(j)větší hovado!“ (Antibabišovský transparent)

„Ani malá víska neskáče, jak Babiš píská!“ (Antibabišovský transparent)

V kupoli Národního muzea se v jednu chvíli otevřelo okno a kdosi pozoroval náměstí dalekohledy. Milion chvilek pro demokracii pokračuje v osobité šňůře demonstrací, jejichž smysl je stále tentýž. Na akci jsme zaznamenali také kolportéry letáčků hnutí Rekonstrukce státu. Na propagačním materiálu stojí nápis Mantinely demokracie. Kdybychom citovali z dnes proklamovaných požadavků: „Policie a žalobci bez zásahů politiků; Nezávislé rozhodování soudů; Profesionální vedení státních firem; Odpolitizovaná státní správa; Vláda s důvěrou poslanců; Občan má právo na informace; Když referendum, tak s respektem k Ústavě; Svobodná, otevřená a odborná diskuze o zákonech; Veřejnoprávní média bez politických tlaků…“

„Palec směrem k hlíně, za ruce v klíně, když u moci se opevňují bolševické … LHÁŘI.“ (Antibabišovský transparent)

„Kam se podělaly hodnoty, Miloši!“ (Antizemanovský transparent)

© Sputnik / Vladimír Franta Demonstrace proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové

Jak Milion chvilek, tak Rekonstrukce státu se snaží prosadit tzv. 7 pojistek demokracie. 1 pojistkou má být novela zákona o státním zastupitelství, která má zabránit snadnému odvolání vedoucích státních zástupců. 2. pojistka žádá novelu, která zajistí výběr kvalitních státních zástupců a posílí jejich nezávislost. 3. pojistka volá po výběru kvalitních soudců a soudních funkcionářů a má posílit jejich nezávislost. Pojistka 4. apeluje, aby vláda neodvolávala nejvyššího státního zástupce do nabytí účinnosti parlamentní garance. 5. pojistka žádá garanci a jasná kritéria pro výběr soudců, dokud nenabyde účinnosti novela zákona o soudech a soudcích. Pojistka 6. trvá na tom, že vláda by měla zavést zveřejňování rozsudků ve strojově čitelné podobě do roku 2020. Konečně 7. pojistka počítá s ustavením expertní skupiny pro otázky nezávislosti justice za účasti zástupců akademické sféry, občanské společnosti a samotné justice. Obě hnutí vyzývají občany, aby oslovili svého politika a získali od něj konkrétní příslib ochrany nezávislosti justice.

Snaha připsat Babišovi odpovědnost za znásilněné a těhotné děti, jak se domníváme, je záležitost zcela mimo mísu. Proslýchalo se, že autobusy svážely lidi na dnešní demonstraci ze všech koutů ČR. Bylo to patrné z transparentů.

„Už se dojit nenecháme“ (Antizemanovský transparent)

„Súdruh Kobliha stratil pamäť“ (Antizemanovský transparent)

