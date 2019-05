15 let a konec! Fotbalista Jan Koller se rozvádí, kdo je jeho nová láska?

Právě na ostře sledovaný hokejový šampionát v Bratislavě a Košicích dorazil Jan Koller v pondělí s novou láskou. Doprovázela ho půvabná černovláska, a proto se rozjely spekulace.

Ty, ale netrvaly dlouho a Jan Koller Blesku přiznal pravdu.

„Ano, rozvádím se. Už dlouho jsme si nerozuměli. Rozvod je ve finální fázi, čekáme jen na rozhodnutí soudu,“ uvedl fotbalista a dodal, že o nové přítelkyni mluvit nehodlá.

A jak z manželství vyjde Hedvika? „Všechno včetně majetku máme domluvené a vyřešené a probíhá to v klidu a v pohodě. Víc bych to nechtěl rozebírat, je to naše soukromá věc,“ uvedl na závěr bývalý fotbalový reprezentant.

© REUTERS / Vasily Fedosenko Čeští hokejisté na MS 2019 zvládli svůj poslední zápas ve skupině a čtvrtfinále odehrají v Bratislavě

Historicky nejlepší střelec české fotbalové reprezentace má se svou manželkou Hedvikou dvě dcery – Hedviku (16 let) a Kateřinu (11 let).

Fotbalista Jan Koller svoji kariéru odstartoval v pražské Spartě, odkud se přes belgický Lokeren a Anderlecht dostal do německé Borussie Dortmund, kde společně s Tomášem Rosickým vybojoval bundesligový titul. Následně si vyzkoušel francouzskou ligu v dresu Monaka, poté se ještě jednou vrátil do Německa, kde odehrál 14 zápasů za Norimberk. Poté následovala cesta do Ruska, kde rok a půl bojoval za Samaru, kde si zahrál i s Jiřím Jarošíkem. Svoji bohatou kariéru v roce 2011 ukončil ve francouzském Cannes.

Čeští fanoušci si Kollera pamatují z dresu reprezentace, kde s Milanem Barošem tvořil údernou dvojici. V dresu se lvíčkem na hrudi odehrál 91 utkání a vstřelil 55 gólů. I díky jeho gólům reprezentace vybojovala bronz na Mistrovství Evropy 2004. V klubových úspěších si připsal ligový a pohárový titul se Spartou, s Anderlechtem vybojoval dva ligové a dva pohárové tituly a s Borussií Dortmund vyhrál Bundesligu.