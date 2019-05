Člen ČSSD zahájil diskusi o osudu sochy rudoarmějce ve Znojmu. Vyvolal tím emoce

Téměř pětimetrová socha rudoarmějce, lidově řečeno „Ivana“, byla vytvořena v roce 1953 akademickým sochařem Konrádem Babrajem a je součástí pomníku vítězství nad fašismem, jehož projektantem byl architekt Jaroslav Sirotek. Socha stoji na místě, kde obyvatelé města vítali první sovětské tanky.

„Loni se mnou dost lidí řešilo, že by sochu chtěli přemístit jinam a nahradit ji. Taky existuje fotomontáž přeměny náměstí na fontánu. Náměstí v plánu sice předělávat nemáme, ale i tak by mě moc zajímal váš názor. Ctít historii a zachovat Ivana, nebo jej vyměnit za jinou sochu či fontánu, nebo máte úplně jiný návrh?” obrátil se na Znojemáky Jakub Malačka

Podle většiny lidí by socha měla být zachována, protože je symbolem historie Znojma a Česka celkově.

„Jsem za tradici a zachovat Ivana. Historie je dědictví, které předáváme dál. My všichni teď tvoříme budoucí historii a ta minulá, kterou za nás někdo vytvořil, by se měla ctít,“ napsala Alena Ellerová.

„Zachovejte sochu, přece patří k historii města. Kdyby nás Rusové neosvobodili, tak tu možná ani nejsme. Tak nechápu, proč to pořád chce někdo měnit. Kdyby nás osvobodili Amíci, tak tam bude stát socha amerického vojáka. To snad dá rozum,“ píše Marie Bláhová

„Nechat IVANA, nepředělávejte dějiny, je to, jak to je anebo to někomu vadí, že nás osvobodili RUSOVÉ, mně to nevadí,“ komentovala Alena Čechová Procházková.

Architekt města Jan Hora je však pro přemístění. Podle něj si socha nezaslouží tolik pozornosti, kolik upoutává, a proto by jí slušelo „komornější zákoutí“. Hora pak navrhoval rudoarmějce překrýt vysazením stromů.

Historik a didaktik dějepisu z Ústavu pro studium totalitních režimů Kamil Činátl, jehož slova cituje portál idnes.cz, uvedl, že pomník rudoarmějce má silný příběh, vzbuzuje emoce, generuje diskuze o minulosti, právě v tom je jeho hodnota. Činátl však navrhoval pomník vítězství doplnit a kontextualizovat, aby to vyjadřovalo ty diskuse, které kolem něj probíhají a lidé by se mohli dostat k informacím, které podporují různé pohledy.

Osud památek sovětské éry, které jsou věnované vítězství ve 2. světové válce, se často stávají předmětem veřejné debaty v zemích bývalého socialistického bloku. V některých případech dochází k aktům vandalismu. Například dříve Sputnik informoval, že v noci ze 7. na 8. května členové českého Komunistického svazu mládeže hlídali pomník maršála Sovětského svazu I. S. Koněva na Praze 6, aby zabránili případným projevům vandalismu. K nim totiž již několikrát v minulých letech došlo, a to těsně před květnovými oslavami Dne vítězství a osvobození Československa.