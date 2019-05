Obrací se Havel v hrobě? Na jeho lavičku si sedl Konvička s Hamplem a promluvili o podvodu prvního prezidenta ČR

Během diskuzí připomněli, jak Václav Havel udělal „obyčejný podvod“ a svým příznivcům vzkázali, koho určitě nemají volit.

Ve videu mluvili hlavně o volbách do Evropského parlamentu.

„Oni mají pravdu v jednom, že ty volby nemohou úplně tu situaci změnit a mnozí, řekněme patrioti, podléhají takovému různému dojmu, že když to nebude rychlé vítězství, tak to nemá smysl... Ale prosím vás, oni mohou udělat jednu šíleně důležitou věc, které já říkám nasypat písek do soukolí – my nemusíme hned tu mašinu zastavit a obrátit, ale důležité je ji přibrzdit, aby začala drhnout a aby se řekneme rozumné patriotické síly, lidé, kteří ještě uvažují mozkem, měli čas přeskupit, abychom získali čas na nějakou opravdovou akci, která dříve nebo později přijde. A proto je třeba tu mašinerii zastavit, teď,“ řekl Konvička.

© AP Photo / Michel Spingler Nic nepomáhá. Macron prohrává s Le Penovou v průzkumu o volbách do Evropského parlamentu

Zároveň ale řekl, že kvůli pravidlům nesmí říct, koho bude volit.

„Možná si řeknete, že vám řeknu, koho volit, ale já se přiznám, že mám dohodu s rektorem univerzity a se správcem tady této lavičky, že nebudu jmenovat žádnou konkrétní stranu,“ vysvětlil Konvička.

Poté Petr Hampl zavzpomínal na Václava Havla.

„Já, když jsme teď na té lavičce Václava Havla, tak vzpomenu, jak to dělal Václav Havel, který někdy v 91. roce byl těsně před volbami v televizi a slíbil, že nebude doporučovat žádné kandidáty a žádné konkrétní strany. Takže tedy neřekl jméno konkrétní strany, ale vyjmenoval tam své přátele, kteří byli na kandidátce té strany, prostě udělal obyčejný podvod a obešel to. Takže já takový podvod dělat nebudu a nebudu tady říkat, že podporuji stranu, která má ‚jedničku‘ Ivana Davida a kde je generál Blaško a mnozí další, prostě já tady tyto věci říkat nebudu a spíš řeknu za sebe, koho já volit nebudu,“ uvedl Hampl.

© AP Photo / Christian Lutz Orbán a Salvini mohou ovládnout Evropský parlament za této podmínky…

Uvedl tedy koho volit určitě nebude.

„Nebudu volit žádnou z těch takzvaně demokratických ‚eurohujerských‘ stran, protože i když říkají, že jsou trošku proti Evropské unii, tak nakonec schválí všechno, co ta unie bude chtít,“ domnívá se.

Na závěr zkritizoval hnutí ANO, čímž naznačil, že ji volit také nebude.

„Nebudu volit ani ANO, protože tady českým lidem říká přesně opak toho, jak hlasuje v Bruselu. A nebudu volit ani žádnou z těch stran, které jsou sympatické, jsou tam fajn lidé, ale jsou malé a nemají reálnou šanci udělat těch 5 procent, takže kdo z toho zbývá, to si nějak vyhodnoťte sami,“ uzavřel.