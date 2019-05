Konvoj US Army pod rouškou voleb do Evropského parlamentu

„Předvolební klání vrcholí a je zpestřeno zdánlivě nesouvisející informací, která měla proběhnout bez zájmu, takže byla uveřejněna pouze v regionálním tisku, jenže se jí ujal portál AC24: od 24. 5 do 30. 5 se budou po našich silnicích pohybovat konvoje US Army. Světe div se, náhodou v době voleb, jejichž termín je dlouhodobě známý, se koná demonstrativní jízda americké kavalérie po trase, která pro ni byla speciálně připravena. Nevěříte? Trasa vede z Náchoda a z Rozvadova na Prahu a pak z Prahy na Břeclav. Přesně po trase, kde byly strženy takzvaně nevyhovující mosty a kde byla prováděna rekonstrukce povrchu, přestože na jiných úsecích silnic a dálnic je stav neskonale horší,“ uvedl Heimlich.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Slovensko a České země eldorádem US Army. VIDEO

Podle jeho názoru je termín přejezdu také velmi zvláštní.

„Jsou snad američtí vládci Evropy a jejich poskoci natolik vyplašení, že musejí dávat v době voleb o sobě znát nejen v ČR, ale i ve V4? Tato demonstrace síly hovoří přece jasně. My jsme tady a máme z vás strach. Bojíme se vašich hlasů natolik, že vám raději dopředu ukážeme své zbraně tak, abyste viděli do ústí hlavní a věřte, že máme nabito. Máme nabito ostrými. Z čeho mají strach? Že budeme volit Putina? Z toho strach mít nemusí. My bojujeme jinak. Německé rytíře jsme poráželi selskými vozy. Pravda, trochu upravenými. Pět Rakouských Pandurů jsme vyřadili jednou škodovkou. Vcelku ojetou. Co čeká kovboje? Nechme se překvapit,“ řekl major v záloze.

Od 24. do 30. května se budou přes území České republiky pohybovat vojáci Severoatlantické aliance. Bude se jednat o příslušníky amerického ženijního praporu a kavaleristy. Směřují na cvičení, jež bude probíhat v Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku. Vojáci NATO se budou následně vracet ve dnech od 15. do 25. června.

Vojska na české území vstoupí přes hraniční přechod Rozvadov a pojedou po dálnicích D5, D1 a D10 do kasáren ve Staré Boleslavi. Následně budou směřovat na hraniční přechod Břeclav po D10, D1 a D2. Ostatní jednotky budou směřovat z Náchoda na hraniční přechod Břeclav po silnicích I/33, I/11 a I/38.

Vojenské konvoje NATO přesouvající se přes území České republiky se setkávaly v minulosti s komplikacemi. Během přesunu v květnu roku 2018 se porouchalo americké bojové vozidlo na dálnici D5 u Ejpovic na Rokycansku, čímž došlo k vytvoření kolon na dálnici. Celkem se tehdy přes Česko přesouvalo 400 vozidel a 1000 vojáků.

V roce 2016 došlo ke skandálu, když válečný veterán Martin Zapletal v květnu ukázal projíždějící vojenské koloně NATO ve Vyškově holý zadek. U soudu tehdy prohlásil, že se jednalo o nenásilnou formu odporu vůči „armádě, která je největším agresorem na světě“. Čin byl tehdy kvalifikován jako přestupek.

