Vojenská střední škola v Sokolově se pravděpodobně opět neotevře. Uchazeči nezvládli přijímačky

Vojenská střední škola v Sokolově měla připravovat specialisty pro vzdušné síly české armády. Do prvního ročníku se v loňském roce chystala přijmout 30 studentů. Přijímací řízení tehdy zvládli pouze dva žáci, proto se zahájení výuky odložilo na letošní rok.

„V prvním kole se přihlásilo 20 dětí, šest z nich neudělalo tělocvik a zbytek nezvládl matematiku, takže děti zůstaly nakonec jen tři. Teď je vyhlášené druhé kolo, to se uskuteční příští týden. Přihlásilo se do něj jedenáct zájemců,“ prohlásil Petr Kubis, krajský náměstek pro sociální věci ohledně druhého pokusu o otevření školy.

Podle informací médií má dojít na ještě jeden pokus o spuštění školy, a to v příštím roce. Podle Kubise se do přípravy výuky investovalo hodně času a energie.

© AFP 2019 / Natalia Dobryszycka „Patriotismus je součástí mého života.“ Polské školy zavedly kurzy vojenského výcviku

„Chtěli bychom, aby tady do budoucna vzniklo její (armádní - red.) výcvikové středisko. To by mělo mít návaznost právě na střední vojenskou školu,“ prohlásila hejtmanka Jana Mračková s tím, že o otevření školy má zájem i armáda. Její návrat do kraje byl dojednán s bývalým ministrem obrany Martinem Stropnickým.

Vytvořením nové střední vojenské školy se Armáda ČR snaží rozšířit dosavadní vzdělávací kapacity a přidat novou střední školu k té již existující – Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Ta nabízí zájemcům o studium široké spektrum možností studia, a to jak středoškolského, tak i vyššího odborného. Nabízí ale i kurzy pro vojáky z povolání a občanské zaměstnance Armády České republiky.

Na vojenské středoškolské vzdělání následně navazuje vojenské terciální vzdělání – Univerzita obrany sídlící v Brně. Ta je jedinou vysokou vojenskou školou v zemi.

Vytvořením nové střední vojenské školy se zaměřením na letectví se armáda pravděpodobně snaží předejít nedostatku leteckého personálu. Ten se v Armádě České republiky aktuálně projevil v letošním roce, kdy média přinesla informace, že vojáci již hledají piloty vrtulníků i za pomoci prostých inzerátů. Kritici tohoto postupu poukazovali na příliš nízký nabízený plat.