Na Liberecku a na Přerovsku hlásí nejvyšší stav ohrožení. Meteorologové varují před extrémními srážkami

Hladiny řek v Česku vystoupaly do povodňových stavů na skoro třech desítkách míst. Nejsilnější déšť se objevil v horských oblastech. Třetí stupeň povodňové aktivity platil dnes ráno na Bečvě v Teplicích a Olši v Českém Těšíně, navíc několik menších řek v podhorských oblastech Beskyd a Českomoravské vrchoviny hlásily nižší stupně povodňové aktivity.

Český hydrometeorologický ústav varoval před extrémními srážkami v Pardubickém kraji, v jesenické oblasti Olomouckého a Moravskoslezského kraje, a to až do dnešního odpoledne. Pro východní část Zlínského a Moravskoslezského kraje platí výstraha až do večera.

V Beskydech má pršet dnes během dne, proto v severovýchodní části Zlínského kraje a východní části Olomouckého kraje platí výstraha před nejvyšším stupněm povodňové aktivity až do odvolání.

„Do večera by ještě mohlo spadnout třicet milimetrů deště,“ uvedla meteoroložka ČT Marie Ostrčilová. „Druhé a třetí stupně povodňové aktivity se mohou objevit v povodí Odry, Bečvy a Moravy. Výstraha platí až do odvolání,“ dodala.

Nejhorší situace je na Bečvě v Teplicích u Hranic na Moravě. Zde voda kulminovala dnes ráno na výšce přesahující čtyři metry, nyní mírně klesá.

V Jizerských horách dosáhla třetího povodňového stupně říčka Smědá v Předláncích.

Velmi silné srážky také způsobily rozvodnění řek v Českomoravské vrchovině na pomezí Pardubického kraje a Vysočiny, druhého stupně dosáhla Novohradka v obci Úhřetice a na svém horním toku i Svratka.

V Libereckém a Zlínském kraji byly kvůli zaplavení uzavřeny některé silnice.

Nejhorší situace byla ve středu ve Zlínském kraji na Vsetínsku a Zlínsku. V Ústí u Vsetína voda zaplavila deset rodinných domů. Vyděšení lidé zde naplňovali pytle s pískem ze strachu nové vlny deště.