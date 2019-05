Český poslanec s plyšáky ovlivní dění na Ukrajině více než USA? Svoboda zaskočil Ondráčka

Bývalý ministr zahraničních věci České republiky Cyril Svoboda v rozhovoru pro Parlamentní listy okomentoval nedávnou návštěvu poslance PS PČR a člena KSČM Zdeňka Ondráčka Doněcké lidové republiky (DLR) na Donbasu. Podle něj to byla provokace a tato návštěva by mohla být „zneužita silami, které rozbíjejí integritu Ukrajiny“.

Zdeněk Ondráček na tento komentář reagoval na Facebooku. Řekl, že vyjádření Svobody ho „dostalo“. Poslanec dále vtipkoval – uvedl, že jeho cesta, během níž přivezl plyšáky pro sirotky, dokázala být v „rozbíjení integrity Ukrajiny“ účinnější než politika Spojených států.

„Amíci do státního převratu v roce 2014 investovali 5 mld. USD a muselo kvůli tomu zemřít několik desítek lidí a další tisíce do dnešního dne, kdežto já to zřejmě dokáži bez jediného výstřelu při jedné soukromé návštěvě, kdy jsem tam přivezl plyšáky pro sirotky,“ napsal Ondráček.

Poslanec DLR navštívil začátkem května. Podle něj šlo o soukromou návštěvu a do oblasti přivezl humanitární pomoc. Ondráčkovi se však dostalo slavnostního přijetí od hlavy DLR Denise Pušilina. Při jeho příjezdu vojenský orchestr zahrál i českou hymnu.

Cesta poslance na Donbas také vyvolala vlnu kritiky ze strany českých politiků. Zakladatel a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek chování Ondráčka přirovnal k velkému zločinu na státní úrovni, a to k vlastizradě.

Český premiér Andrej Babiš či ministr zahraničí Tomáš Petříček se od této cesty do mezinárodně neuznávané Doněcké republiky distancovali. Petříček dokonce prohlásil, že Ondráček dělá Česku ostudu.

Ze své strany se zahraniční výbor Poslanecké sněmovny usnesl, že Ondráčkova cesta nebyla oficiální návštěvou sněmovní delegace a zdůraznil, že podporuje územní celistvost Ukrajiny. Stejné usnesení doporučil přijmout i Sněmovně. Šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek uvedl, že hnutí podpoří návrh opoziční TOP 09, aby se po vzoru sněmovního zahraničního výboru od Ondráčkovy cesty distancovala celá dolní komora Parlamentu.

Našlo se však pár lidí, kteří se Ondráčka zastali. Jedním z nich byl český prezident Miloš Zeman, který prohlásil, že pokud je to soukromá cesta, tak do toho nic nikomu není. Stejný názor má i kandidát ve volbách do Evropského parlamentu Stanislav Huml.

Dříve v lednu roku 2016 Ondráček navštívili Donbas spolu se svým komunistickým kolegou Stanislavem Mackovíkem. I tenkrát mělo jít o soukromou cestu. Ondráček má na Ukrajinu zakázaný vstup a je považován za nežádoucí osobu.