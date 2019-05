Šéf Agrární komory řekl, jak poznat 10 dní staré maso. Na českém trhu to není vyjímka

Podle něj by se mělo vepřové maso dostat do obchodů do tří dnů. To se ale v mnohých případech nestává.

„Například ve Španělsku se prodává maso na burzách. To co zbude, se vakuuje do pytlů a míří do Česka. Je to v podstatě 10 až 12 dní staré maso. Poznáte to jednoduše. Je podstatně tmavší než čerstvé, které se dostane na trh třetí den po porážce a má krásně světlou, růžovou barvu,“ uvedl šéf Agrární komory.

Dodal ale zároveň, že na chuť masa to vliv nemá. Řetězcům a obchodníkům tím pádem ale zbývá málo dnů na to, aby jej prodali. „Maso od porážky vydrží chlazené a vakuované asi 15 dní,“ dodal.

© Sputnik / Nikolai Khizhniak Salmonela opět v akci! Do Česka se za měsíc dostalo dalších 16 tun závadného masa z Polska

Josef Luka, předseda Svazu chovatelů prasat, uvedl, že čerstvé maso vydrží tři až čtyři dny. Co se ale týče importního masa, je vakuované a žádná jednotná legislativa neurčuje lhůty spotřeby. „Každý výrobce dává jinou dobu a ručí za nezávadnost. Španělsko je výjimečné v tom, že garantuje až 25 dní. Podle zkušeností našich členů drží, nebývá kontaminované. Ale třeba Německo a jiné země dávají garanci mnohem kratší, kolem 12 dnů,“ uvedl.

Čeští chovatelé prasat si v posledních letech stěžují na stav v tomto sektoru. Podle nich je zde velká konkurence. Poslední dobou se však situace trochu zlepšila, protože se v Číně objevil africký mor, který možná sníží produkci vepřového až o 20 procent.