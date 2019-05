Vědci našli překvapující vztah mezi knírkem a onkologickými onemocněními. Pro české a slovenské muže je velmi důležitý

„Zdá se, že knírek chrání rty podobně stejně, jako vlasy chrání hlavu,“ vysvětlil pro Medicalxpress autor studie doktor Daniel Aires, který pracuje jako ředitel dermatologie v University of Kansas Health System.

Výzkumu doktora Airese se účastnilo 200 mužů. Jednalo se o pacienty, kterým již byl diagnostikován nádor – aktinická keratóza na hlavě a obličeji.

„Aktinická keratóza je nemalý bod na kůži, který se muže vyvinout do nebezpečné rakoviny,“ vysvětluje Aires a dodává: „Jelikož je kůže rtů velmi tenká, aktinická keratóza rtů se může vyvíjet a stát nebezpečnou, ve srovnání s aktinickou keratózou jinde na pokožce.“

Diagnózu aktinické keratózy slyší ročně, podle informací časopisu, až 3 miliony Američanů.

Aires a jeho tým na konci výzkumu vysvětlili, že muži, kteří po dobu několika let měli knírek, měli 16tinásobně menší šanci, že se u nich vyvine aktinická keratóza na dolním rtu ve srovnání s muži, kteří knírek nepěstovali.

Podle Amerického národního institutu zdraví je aktinická keratóza sedmý nejrozšířenější typ rakoviny ve světě. Většinou jí onemocní muži ve věku okolo 50 či 60 let.

„Muži, kteří se účastnili našeho výzkumu, měli knírky od svých dvaceti let. Nevíme tedy, zdali bude knírek, jenž si muži nechají narůst později, mít ochrannou funkci. Nehledě na to výzkumy ukázaly, že používání slunečního krému v pozdějším věku může snížit riziko aktinické keratózy. Stejná logika může být z toho důvodu aplikována i na knírky, které si muži nechají narůst později. Může to pomoci a zcela určitě to nebude nijak škodit,“ prohlásil Aires.

Portál dodává, že výsledky tohoto výzkumu budou publikovány v červnovém čísle Journal of the American Academy of Dermatology.

V České republice bylo podle statisticky za rok 2016 diagnostikováno nejvíce kožních nádorů ve srovnání s ostatními zhoubnými onemocněními. Ovšem díky včasné diagnostice a povaze těchto onemocnění je úmrtnost na tento typ nádorů velmi nízká, píše Národní onkologický program s tím, že v tomto roce v zemi zemřelo na rakovinu 27 261 lidí.

Kromě rakoviny kůže se na území Česka často vyskytují karcinomy tlustého střeva a konečníku, zhoubné nádory prostaty u mužů a karcinomy prsu u žen, dále pak nádory průdušnice, průdušek a plic. Národní onkologický program upozorňuje na skutečnost, že čísla odrážejí celkové stárnutí populace České republiky. Klíčovým faktorem v těchto statistikách je věk, který je hlavním faktorem výskytu zhoubných onemocnění, a to i díky kumulativnímu vlivu rizikových faktorů.