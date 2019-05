„Elfové“ z Kremlin Watch a PSSI nepoznali reportéra Sputniku, když strašili Sputnikem. Hlavní slovo v diskuzi s přítomnými zájemci o problematiku mýtů, dezinformací, polopravd o EU, to vše v českém prostředí před volbami do EU, měli analytička Veronika Víchová (Think-tank Evropské hodnoty/Program Kremlin Watch) a Jonáš Syrovátka (Prague Security Studies Institute).

Úvodem: psali jsme, jak zpravodajci vychovávají studenty v Plzni, v dubnu jsme totiž byli na přednášce PhDr. Jana Paďourka z CEVRO Institutu tamtéž. Včera jsme zavítali na podobnou akci, která zcela zjevně souvisí s nevládními organizacemi, které se snaží na všech úrovních působit na vědomí českých občanů. V daném případě mířili agitující „panelisté“ (hlavní diskutující řečníci) z protikremelské hlídky a PSSI na lidi mladé. Pokud tyto organizace či spolky něco vyčítají Sputniku, neměly by dělat přinejmenším „totéž“ (šířit svou verzi reality). Všechny strany, a to je přece přirozené, se snaží informovat o svém názoru a získat příznivce. Jenomže Evropské hodnoty a PSSI zřejmě cítí, že jsou něčím výjimeční…

Terčem kritiky Veroniky Víchové i Jonáše Syrovátky byly SPD (Okamura), Vladimir Putin, Sputnik…

Trocha kontextu: čtenáři si jistě vybaví takové incidenty v ČR, kdy se třeba BIS vyjadřovala k dikci učebnic historie , vadilo jí, že je „prosovětská“… Odhlédneme-li od dějin a podíváme-li se na současnost: místopředseda sněmovny Tomio Okamura i premiér země Andrej Babiš jsou mainstreamem přirovnáváni k fašistům… Ukazuje se, že podobný „postoj k věci“ sdílí vlastně i účastníci demonstrace svolané na popud hnutí Milion chvilek pro demokracii (viz mítink na Václavském náměstí 25. 5. 2019); viděli jsme tam přece transparenty s Babišem za mřížemi, žerdě s vlajícími rudými spoďáry se symboly hvězdy, srpu a kladiva hned vedle třepotajících se vězeňských trenclí s černobílými pruhy. Výše popsané je tedy jakýmsi axiomem či přímo výchozí premisou „elfů“ z Kremlin Watch i „vědců“ (pozn. sami sebe nazývají výzkumníky) z PSSI. Ve Skautském institutu hovořila za první organizaci analytička Veronika Víchová. Z pozice PSSI své úvahy souběžně rozvedl Jonáš Syrovátka.

„S dezinformačními zdroji (Sputnikem atd.) musíme něco udělat. A to do deseti let!“ (V. Víchová)

Na přednášce zaznělo, že viníkem dezinformací v ČR před volbami do EU (a nejenom před nimi) – je Rusko, jmenovitě autoritativní režim Vladimira Putina. Ruský prezident se prý snaží znesvářit celou Evropu proto, aby si tím konsolidoval vlastní domácí scénu a mohl u moci zůstat co nejdéle a vstoupit takto do historie. Přítomní „elfové“ či lidé činní v médiích pokyvovali hlavami. Reportér Sputniku marně čekal, zda se přece jen někdo zeptá, proč Víchové či Syrovátkovi nevadí autoritativní režim v Saúdské Arábii, která je klíčovým partnerem USA na Blízkém východě, takto se alespoň nechal slyšet šéf americké diplomacie Mike Pompeo. Saúdská Arábie je dokonce uvnitř USA nezřídka kritizována za politováníhodné nedodržování lidských práv. Jsou však situace, před nimiž Spojené státy, Víchová i Syrovátka dokáží zavřít oči. Reportér Sputniku se chtěl zeptat v této souvislosti, proč Západ dlouho podporoval zjevného diktátora Augusta Pinocheta, ale nechtěl se v tu chvíli připravit o status inkognito… Tím nechceme odvádět pozornost od vnitroruských problémů, ale pak ať jsou Víchová a Syrovátka zcela konkrétní.

Tedy zopakujeme: jednou z tezí panelistů bylo, že Vladimir Putin destabilizuje svět. Zároveň však řečníci připustili, že česká dezinformační scéna – kde dle Víchové a Syrovátky má Sputnik místo na výsluní – není jednotná. Uvedli, že došlo k určitému poškorpení mezi Okamurou a portálem Aeronet či Tomiem Okamurou (SPD) a Kateřinou Konečnou (KSČM). Jeden ze závěrů tedy byl, že Ruská federace využívá názorové roztříštěnosti v ČR, evidentně ve svůj prospěch. Reportér Sputniku se „kousl do rtu“ při myšlence: „Vážení, a není tohle ta demokratická pluralita názoru? Tohle vám vadí? Každý, kdo s vámi nesdílí názor, je šmahem pasován na dezinformátora?“

Sputnik dle Kremlin Watch či dle PSSI škodí i tím, co neříká…

Zato z úst panelistů zazněly i úvahy typu: „Aniž určitý dezinformační článek EU vůbec zmíní, může EU v očích čtenáře poškodit.“ Vzato přísně logicky – dezinformátor je dezinformátorem i pro to, co vůbec neřekne. Zde bychom se rádi odvolali opět na George Orwella a jeho román „1984“ – s menší parafrází smyslu knihy: může být situace ještě horší? Člověk je vinen i tím, co si myslí, nebo tím, co by si snad mohl myslet… Nezačíná snad takhle každá inkvizice? Orwell ve svém románu doslova říká, že i demokracie mají sklon zvrhávat se v diktatury. Nehrozí to nyní v ČR – informační diktatura? Panelisté chválili švédský systém, kde přímo existuje výbor odborníků, kteří dbají na čistotu informací… U nás podobný orgán v národě (v ČR) nazýváme (Chovancovým) „Ministerstvem pravdy“. Doporučujeme čtenářům Sputniku, aby zhlédli ikonický dystopický sci-fi film – „Brazil“ (1985).

„Všechny dezinformátory debunkujeme nebo je monitorujeme. Zajímá nás také extremismus, korupce,…působení Ruska…“ (Veronika Víchová)

Jonáš Syrovátka, který studoval na Masarykově univerzitě a kterého odchoval mimo jiné prof. Jan Holzer, obohatil slovník posluchačů termínem (ruský) „strategém“. Reportér Sputniku také v minulosti absolvoval seminář u prof. Holzera (1999). Pojem strategém celkově ocenil. Za daleko zajímavější však považuje další „slovník“ Víchové a Syrovátky. Slyšeli jsme z jejich úst, jak Rusko podněcuje lidi v Česku si myslet, že je to zlovolná EU, která „orchestruje“ nebezpečným způsobem migraci. Syrovátka si vypůjčil termín z kvantové fyziky, když řekl, že Sputnik vlastně informuje o tomtéž, o čem píší jiná média, avšak své zprávě dává opačný „spin“. Víchová s moderátorkou pořadu poté vyprávěli o tom, kterak Ruská federace využívá „inherentních slabin politického systému ČR“. Tím vlastně řekli, co zní z tribuny Milionů chvilek pro demokracii – „slabinou demokracie je, že si každý může říkat, co chce…“ (pozn. čehož využívají naši nepřátelé). Panelisté přizvali všechny k tomu, abychom na své úrovni prováděli „fact-checking“ (ověřování zpráv). Abychom tím patrně do mediálních „narativů“ (pozn. které tvarují naši mysl a jednání) vnášeli korektivy.

„Dezinformační média se snaží vyvolat představu, že u nás máme dvojí kvalitu potravin či že na Ukrajině je nacismus“ (Jonáš Syrovátka)

Reportér Sputniku marně čekal, zda Syrovátka dopoví myšlenku. Zda vyvrátí často skloňovanou zprávu i hlavními médii v ČR, že se k nám dostalo polské maso obsahující priony (BSE) či salmonelu. Tuto informaci reportérovi Sputniku potvrdil osobně během interview v Poslanecké sněmovně ČR europoslanec Ing. Jaromír Kohlíček. Pan inženýr s námi podrobně rozebral situaci na Ukrajině.

Syrovátka propásl možnost fakticky vyvrátit onen fašismus/nacismus na Ukrajině. Naše otázka by zněla: „Tak máme v ČR závadné maso z Polska? Na Ukrajině nepůsobí extrémisté? Připomínáme, že v USA byl batalion Azov (dříve policejní pluk Ministerstva vnitra Ukrajiny, viz stejnojmenné heslo na Wikipedii) vnesen do seznamu extremistických organizací. Vědí tohle Víchová se Syrovátkou? Určitě ano. Reportér Sputniku má za to, že slyšel, jak Syrovátka odsoudil za dezinformace o masu portál Eurozprávy.

Závěrem: Víchová se Syrovátkou varovali před botnety, řetězovými maily a hloupými důchodci (pozn. kdysi ze strany „Důchodců za životní jistoty“ udělala extremisty bývalá ministryně obrany Vlasta Parkanová). Nyní si v tomto smyslu přisadili Víchová se Syrovátkou.

Elfové vykrádají slovník Vladimíra Iljiče Lenina – vůdce proletářské revoluce v Rusku

Během další diskuze s přítomnými vyšlo najevo, že „…kolikrát sami novináři nevědí, co je vlastně pravda, není se co divit, že běžní lidé podléhají dezinformacím. A co s tím? Zachrání nás jedině studium“. Neříkal to ale už kdysi Vladimír Iljič Lenin? „Učit se – Učit se – Učit se…“

Včerejší setkání mělo celkově varovat posluchače, aby nepodléhali ruským dezinformacím v čase konání voleb do EU. Na dotaz z publika, nakolik je efektivní činnost jejich organizací, nedokázali mluvčí kloudně odpovědět. Syrovátka dokonce připustil, že kdyby jeho organizace neupozorňovala na některé proruské dezinformační zdroje, někteří čeští konzumenti zpráv (běžní lidé) by o nich ani nevěděli. Položil si otázku, zda Kremlin Watch a PSSI nedělají Rusku vlastně reklamu…

A ještě bonmot: Kdo v ČR šíří propagandu? Představte si, že by v Praze působila organizace, která by se jmenovala Вашингтонский патруль (něco jako Washington Watch), nebo Пражский институт исследoваний безопасности, což je totéž jako PSSI, ale s „opačným spinem“…

Reportér Sputniku by tímto rád pozval zájemce o problematiku studené války a dezinformací na přednášku s besedou do Ruského centra vědy a kultury v Praze (RSVK). Akce se bude konat 4. 6. 2019 od 18.00. Vstup je zdarma. Každý je vítán. Název přednášky zní: „Odraz studené války v kultuře.“ RSVK naleznete na adrese ul. Na Zátorce 1048/16, Praha 6-Bubeneč.

